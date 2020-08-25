Объявлен состав сборной Казахстана на матчи Лиги наций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер национальной сборной Казахстана Михал Билек огласил расширенный список игроков, вызываемых на учебно-тренировочный сбор перед стартом команды в Лиге Наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации футбола.

Дебютные матчи нынешнего розыгрыша Лиги Наций УЕФА запланированы на первую декаду сентября.

В ночь с 4 на 5 сентября состоится гостевой матч сборной Казахстана с хозяевами из Литвы.

7 сентября, но уже в домашней встрече, наши соотечественники сыграют со сборной Беларуси.

Начало предыгрового УТС национальной сборной Казахстана запланировано на 31 августа.

Основной состав:

Вратари: Дмитрий Непогодов («Астана»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Тобол»);

Защитники: Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков (оба - «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип (оба - «Кайрат»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба - «Тобол»), Александр Марочкин («Кайсар»), Олжас Керимжанов («Жетысу»);

Полузащитники: Бауыржан Исламхан («Аль-Айн», ОАЭ), Бактиёр Зайнутдинов («Ростов», Россия), Исламбек Куат (без клуба), Юрий Перцух («Астана»), Айбол Абикен («Кайрат»), Асхат Тагыберген, Думан Нарзилдаев (оба - «Кайсар»);

Нападающие: Абат Аймбетов («Кайрат»), Алексей Щёткин («Астана»), Максим Федин («Кайсар»).

Резервный состав:

Вратари: Владимир Плотников («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);

Защитники: Юрий Логвиненко («Астана»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»), Александр Соколенко («Кызыл-Жар СК»);

Полузащитники: Георгий Жуков («Висла», Польша), Аслан Дарабаев («Жетысу»), Азат Нургалиев, Серикжан Мужиков (оба - «Тобол»), Еркебулан Тунгышбаев («Кайрат»), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»);

Нападающие: Сергей Хижниченко («Ордабасы»), Владислав Васильев («Рух», Беларусь), Бауыржан Турысбек («Тараз»), Роман Муртазаев, Оралхан Омиртаев (оба - «Тобол»), Тохтар Жангылышбай («Ордабасы»), Артур Шушеначев («Кайрат»).

Тренерский штаб: Михал Билек - главный тренер, Михал Хипп - ассистент главного тренера, Марат Еслямов - тренер по физической подготовке, Николай Родионов - тренер вратарей, Тимур Кусаинов - аналитик, Тадеуш Переход - врач, Евгениий Карнаухов - массажист, Алексей Гудзев - массажист, Дмитрий Николаев - массажист, Максим Шауберт - менеджер.