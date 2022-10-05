Объявлен состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2024 против Словении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, вызванных на отборочный матч чемпионата мира 2024 года против Словении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

В список вошли 16 игроков. По причине полученных травм лидеры сборной Казахстана Биржан Оразов и Эдсон не были вызваны в национальную команду.

Состав сборной Казахстана по футзалу:

Вратари: Игита («Кайрат»), Нуралем Байдулла («Рахмет»), Андрей Голубничий («Актобе»);

Полевые игроки: Дуглас, Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов (все – «Кайрат»), Лео («Жоинвиль», Бразилия) Тайнан («Эль-Посо», Испания), Азат Валиуллин («Аят»), Арнольд Кнауб, Райымбек Жума, (оба – «Каспий»), Евгений Кошкин, Акжол Дарибай (оба – «Астана»), Серик Мажитов («Байтерек»);

8 октября сборная Казахстана по футзалу в рамках отборочного цикла ЧМ-2024 примет команду Словении. Матч пройдет в Астане, во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.













Фото: kff.kz







