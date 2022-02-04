Объявлен состав сборной Казахстана на Кубок Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 4-5 марта наша Национальная команда по теннису сыграет на выезде квалификационный матч против Норвегии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Бублик (35-й номер одиночного рейтинга ATP), Михаил Кукушкин (166-й), Дмитрий Попко (180-й), Андрей Голубев (35-й номер парного рейтинга ATP), Александр Недовесов (67-й номер парного рейтинга ATP).

Игра состоится в Осло в зале на харде Oslo Tennis Arena. Победитель противостояния пробьется в финальный этап Davis Cup.