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Объявлен состав сборной Казахстана на Кубок Дэвиса

4 Февраля 2022 15:07
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Объявлен состав сборной Казахстана на Кубок Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 4-5 марта наша Национальная команда по теннису сыграет на выезде квалификационный матч против Норвегии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

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Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Бублик (35-й номер одиночного рейтинга ATP), Михаил Кукушкин (166-й), Дмитрий Попко (180-й), Андрей Голубев (35-й номер парного рейтинга ATP), Александр Недовесов (67-й номер парного рейтинга ATP).

Игра состоится в Осло в зале на харде Oslo Tennis Arena. Победитель противостояния пробьется в финальный этап Davis Cup.

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#Спорт   #Теннис  
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