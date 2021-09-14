РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:24, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Объявлен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по триатлону

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 сентября будет дан старт чемпионату Азии по триатлону (спринт). Принимать его будет Чолпон-Ата (Кыргызстан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    На старт заявлено около 60 атлетов категорий Elite из Брунея, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, ОАЭ, Палестины, Узбекистана и Японии.

    Участники категории Elite будут состязаться на дистанции «спринт» (750 метров плавание, 20 километров вело, 5 километров бег).

    Казахстан представят Аян Бейсенбаев, Дарын Конысбаев, Мейрлан Искаков, Темирлан Темиров, Ануар Турубаев, Екатерина Шабалина, Надежда Бекмаганбетова, Юлия Озерова и Дарья Бычкова.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!