Объявлен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по триатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 сентября будет дан старт чемпионату Азии по триатлону (спринт). Принимать его будет Чолпон-Ата (Кыргызстан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На старт заявлено около 60 атлетов категорий Elite из Брунея, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, ОАЭ, Палестины, Узбекистана и Японии.

Участники категории Elite будут состязаться на дистанции «спринт» (750 метров плавание, 20 километров вело, 5 километров бег).

Казахстан представят Аян Бейсенбаев, Дарын Конысбаев, Мейрлан Искаков, Темирлан Темиров, Ануар Турубаев, Екатерина Шабалина, Надежда Бекмаганбетова, Юлия Озерова и Дарья Бычкова.