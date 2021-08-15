Объявлен состав команды Казахстана по женской борьбе на участие в молодежном ЧМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объявлен состав команды Казахстана по женской борьбе на участие в молодежном чемпионате мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Мировой турнир по видам борьбы пройдет с 16 по 22 августа в Уфе.

В женских соревнованиях на ковер выйдут следующие спортсменки:

до 50 килограммов: Маркашева Аяжан

до 53 килограммов: Баянова Зейнеп

до 55 килограммов: Дүйсенғалиева Сандуғаш

до 57 килограммов: Раймова Нилюфар

до 59 килограммов: Аман Мадина

до 62 килограммов: Болд Жангүл

до 65 килограммов: Токташ Аяжан

до 68 килограммов: Панасович Анастасия

до 72 килограммов: Зайцева Александра

до 76 килограммов: Мулкинова Дильназ