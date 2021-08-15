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Объявлен состав команды Казахстана по женской борьбе на участие в молодежном ЧМ
15 Августа 2021 23:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объявлен состав команды Казахстана по женской борьбе на участие в молодежном чемпионате мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Мировой турнир по видам борьбы пройдет с 16 по 22 августа в Уфе.
В женских соревнованиях на ковер выйдут следующие спортсменки:
до 50 килограммов: Маркашева Аяжан
до 53 килограммов: Баянова Зейнеп
до 55 килограммов: Дүйсенғалиева Сандуғаш
до 57 килограммов: Раймова Нилюфар
до 59 килограммов: Аман Мадина
до 62 килограммов: Болд Жангүл
до 65 килограммов: Токташ Аяжан
до 68 килограммов: Панасович Анастасия
до 72 килограммов: Зайцева Александра
до 76 килограммов: Мулкинова Дильназ
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