Объявлен состав команды Казахстана по вольной борьбе на участие в Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер команды Казахстана по вольной борьбе Асет Серикбаев огласил список борцов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Страну на ОИ в Токио представят следующие борцы:

До 57 килограммов: Нурислам Санаев (Актюбинская область)

До 65 килограммов: Даулет Ниязбеков (Кызылординская область)

До 74 килограммов: Данияр Кайсанов (ВКО)

До 97 килограммов: Алишер Ергали (Жамбылская область)

До 125 килограммов: Юсуп Батырмурзаев (Актюбинская область)

По словам Асета Серикбаева, до последнего времени было неизвестно, кто именно поедет на Олимпиаду в весовых категориях до 74 и 125 килограммов.

«Наши борцы участвовали в соревновании Мемориал Вацлава Циолковского в Польше. Поскольку это рейтинговый турнир, мы пришли к выводу, что решения по некоторым весовым категориям примем после него. Мы планировали отсмотреть борцов в 74 и 125 килограммов и выбрать спортсмена с наилучшим показателем. Как видите, в тройку лидеров турнира вошли Данияр Кайсанов (74 кг) и Юсуп Батырмурзаев (125 кг). По приезду в страну мы посоветовались с тренерами и добавили спортсменов, которые заняли призовые места в последнем рейтинговом турнире. Мы дали шанс каждому. До начала Олимпиады осталось чуть больше месяца. Мы объявили состав, чтобы целенаправленно приступить к тренировкам. Проведём два учебно-тренировочных сбора перед Олимпиадой», - сообщил А. Серикбаев. Соревнования по борьбе на Олимпийских играх в Токио пройдут с 1 по 7 августа.