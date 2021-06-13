Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Объявлен состав команды Казахстана по вольной борьбе на участие в Олимпиаде

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Июня 2021, 17:00
Объявлен состав команды Казахстана по вольной борьбе на участие в Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер команды Казахстана по вольной борьбе Асет Серикбаев огласил список борцов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Страну на ОИ в Токио представят следующие борцы:

До 57 килограммов: Нурислам Санаев (Актюбинская область)

До 65 килограммов: Даулет Ниязбеков (Кызылординская область)

До 74 килограммов: Данияр Кайсанов (ВКО)

До 97 килограммов: Алишер Ергали (Жамбылская область)

До 125 килограммов: Юсуп Батырмурзаев (Актюбинская область)

По словам Асета Серикбаева, до последнего времени было неизвестно, кто именно поедет на Олимпиаду в весовых категориях до 74 и 125 килограммов.

«Наши борцы участвовали в соревновании Мемориал Вацлава Циолковского в Польше. Поскольку это рейтинговый турнир, мы пришли к выводу, что решения по некоторым весовым категориям примем после него. Мы планировали отсмотреть борцов в 74 и 125 килограммов и выбрать спортсмена с наилучшим показателем. Как видите, в тройку лидеров турнира вошли Данияр Кайсанов (74 кг) и Юсуп Батырмурзаев (125 кг). По приезду в страну мы посоветовались с тренерами и добавили спортсменов, которые заняли призовые места в последнем рейтинговом турнире. Мы дали шанс каждому. До начала Олимпиады осталось чуть больше месяца. Мы объявили состав, чтобы целенаправленно приступить к тренировкам. Проведём два учебно-тренировочных сбора перед Олимпиадой», - сообщил А. Серикбаев. Соревнования по борьбе на Олимпийских играх в Токио пройдут с 1 по 7 августа.


Спорт   Олимпиада  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии