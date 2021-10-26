НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объявлен состав команды Казахстана по теннису на финал Кубка Дэвиса в Мадриде. Команда Казахстана сыграет с командами Канады и Швеции в группе В. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков для участия в решающей стадии: Александр Бублик (34-й номер рейтинга ATP), Михаил Кукушкин (159-й номер рейтинга ATP), Дмитрий Попко (162-й номер рейтинга ATP), Андрей Голубев (35-й номер парного рейтинга ATP), Александр Недовесов (76-й номер парного рейтинга ATP).

Наши соперники тоже уже объявили, кто будет сражаться против казахстанцев. Состав шведской команды: Микаэль Имер (101-й номер рейтинга ATP), Элиас Имер (168-й номер рейтинга ATP), Андре Йоранссон (66-й номер парного рейтинга ATP) и Джонатан Мридха (511-й номер рейтинга ATP).

Состав канадской команды: Феликс Оже-Альяссим (12-й номер рейтинга ATP), Денис Шаповалов (13-й номер рейтинга ATP), Вашек Поспишил (85-й номер рейтинга ATP) Брайден Шнур (226-й номер парного рейтинга ATP) и Питер Полански (284-й номер рейтинга ATP). Матч сборных Казахстана и Швеции пройдёт 27 ноября, а на следующий день 28 ноября нашей сборной предстоит сыграть с Канадой, которая, напомним, в 2019 году дошла до финала.

Впервые финальные матчи Кубка Дэвиса будут сыграны одновременно в трех городах — Инсбруке, Мадриде и Турине. В турнире примут участие 18 команд, разделенных на шесть групп. В группе А - сборные Испании, России и Эквадора, в группе С - Франции, Великобритании и Чехии, в группе D - Хорватии, Австралии и Венгрии, в группе Е - США, Италии и Колумбии, в группе F - Сербии, Германии и Австрии. Каждый матч на турнире будет состоять из двух одиночных игр и одной парной.

Шесть победителей групп и две лучшие команды, среди занявших вторые места, выйдут в четвертьфинал турнира. Полуфиналисты гарантируют себе участие в финальной части уже 2022 года.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Действующими победителями являются испанцы.