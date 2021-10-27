Объявлен состав казахстанской команды по батутной гимнастике на ЧМ

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился Кубок Казахстана и чемпионат страны в отдельных видах упражнений по батутной гимнастике, который проходил с 21 по 25 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации

В республиканском турнире приняли участие девять регионов Казахстана.

Абсолютными чемпионами Кубка и чемпионата в прыжках на батуте стали Данил Мусабаев Данил (Караганда) и Виктория Бутолина (Павлодар).

Обладателем Кубка РК по прыжкам на батуте среди мужчин стал также Мусабаев, а в прыжках на акробатической дорожке «золото» у Александра Ромахова (Шымкент).

Следующий важный старт у спортсменов - чемпионат мира, который пройдет с 15 по 22 ноября в Баку (Азербайджан).

Команду Казахстана представят Роман Барков, Игорь Грачёв, Данил Мусабаев (индивидуальные прыжки) и Диана Угрюмова.



