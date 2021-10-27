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    23:00, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Объявлен состав казахстанской команды по батутной гимнастике на ЧМ

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился Кубок Казахстана и чемпионат страны в отдельных видах упражнений по батутной гимнастике, который проходил с 21 по 25 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации

    В республиканском турнире приняли участие девять регионов Казахстана.

    Абсолютными чемпионами Кубка и чемпионата в прыжках на батуте стали Данил Мусабаев Данил (Караганда) и Виктория Бутолина (Павлодар).

    Обладателем Кубка РК по прыжкам на батуте среди мужчин стал также Мусабаев, а в прыжках на акробатической дорожке «золото» у Александра Ромахова (Шымкент).

    Следующий важный старт у спортсменов - чемпионат мира, который пройдет с 15 по 22 ноября в Баку (Азербайджан).

    Команду Казахстана представят Роман Барков, Игорь Грачёв, Данил Мусабаев (индивидуальные прыжки) и Диана Угрюмова.



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