Объявлен сбор помощи пострадавшим от пожара в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Благотворительный сбор предусматривает передачу средств на специальные счета. Все полученные от сбора средства пойдут на помощь пострадавшим от масштабного пожара в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.
В ведомстве опубликовали реквизиты для сбора средств пострадавшим:
Общественный фонд «Ақ Ертіс»
БИН 220 840 037 964
*специальный банковский счет ИИК*
KZ80601A261001216131
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Кбе 18
Неравнодушные казахстанцы могут перечислить частные пожертвования на счет ОФ «Ак Ертiс» с помощью специального QR-кода и в приложении Kaspi.kz:
1. Войти в приложение Kaspi.kz
2. Перейти в раздел «Платежи»
3. В поисковике ввести название фонда
4. Указать сумму, оплатить.
Фонд «Ақ Ертіс» создан в августе 2022 года.
Целью деятельности фонда «Ақ Ертіс», согласно уставу фонда, является достижение социальных, культурных, научных, образовательных, благотворительных целей, а также других целей, направленных на обеспечение общественных благ.
Напомним, на данный момент 1800 человек продолжают тушить пожар в области Абай. До настоящего времени на телефоны горячей линии поступило 179 звонков. Телефон горячей линии МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31.
Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет.
Кто в ответе за трагедию и что нужно сделать, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем, можно прочесть здесь.