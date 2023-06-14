Объявлен сбор помощи пострадавшим от пожара в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Благотворительный сбор предусматривает передачу средств на специальные счета. Все полученные от сбора средства пойдут на помощь пострадавшим от масштабного пожара в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В ведомстве опубликовали реквизиты для сбора средств пострадавшим:

Общественный фонд «Ақ Ертіс»

БИН 220 840 037 964

*специальный банковский счет ИИК*

KZ80601A261001216131

АО «Народный банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

Кбе 18

Неравнодушные казахстанцы могут перечислить частные пожертвования на счет ОФ «Ак Ертiс» с помощью специального QR-кода и в приложении Kaspi.kz:

1. Войти в приложение Kaspi.kz

2. Перейти в раздел «Платежи»

3. В поисковике ввести название фонда

4. Указать сумму, оплатить.

Фонд «Ақ Ертіс» создан в августе 2022 года.

Целью деятельности фонда «Ақ Ертіс», согласно уставу фонда, является достижение социальных, культурных, научных, образовательных, благотворительных целей, а также других целей, направленных на обеспечение общественных благ.

Напомним, на данный момент 1800 человек продолжают тушить пожар в области Абай. До настоящего времени на телефоны горячей линии поступило 179 звонков. Телефон горячей линии МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31.

Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет.

Кто в ответе за трагедию и что нужно сделать, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем, можно прочесть здесь.