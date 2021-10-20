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    14:11, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Объявлен прогноз по расходам республиканского бюджета до 2024 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз по расходам республиканского бюджета до 2024 года озвучил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге и в 2024 году - 16,0 трлн тенге», - сказал Асет Иргалиев на пленарном заседании Мажилиса.

    По словам министра, прогноз социально-экономического развития направлен на сохранение макроэкономической стабильности, а также на устойчивое и качественное развитие национальной экономики.

    Ранее сообщалось, что по данным ведомства, дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. Ненефтяной дефицит в 2022 году по прогнозам составит 8,1% к ВВП (в 2021 году 10,6% к ВВП) с последующим снижением до 6,3% к ВВП в 2024 году.

    Теги:
    Бюджет Финансы Миннацэкономики Парламент Асет Иргалиев Экономика Мажилис
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