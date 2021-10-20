Объявлен прогноз по расходам республиканского бюджета до 2024 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз по расходам республиканского бюджета до 2024 года озвучил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге и в 2024 году - 16,0 трлн тенге», - сказал Асет Иргалиев на пленарном заседании Мажилиса.

По словам министра, прогноз социально-экономического развития направлен на сохранение макроэкономической стабильности, а также на устойчивое и качественное развитие национальной экономики.

Ранее сообщалось, что по данным ведомства, дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. Ненефтяной дефицит в 2022 году по прогнозам составит 8,1% к ВВП (в 2021 году 10,6% к ВВП) с последующим снижением до 6,3% к ВВП в 2024 году.