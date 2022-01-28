Объявлен полный кард вечера бокса в Актау с боем Мейирима Нурсултанова за титул WBO
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 февраля в Актау состоится вечер профессионального бокса от местной промоутерской компании Adal Promotions, в главном бою которого казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) встретится с россиянином Андреем Сироткиным (19-1-1, 7 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Соперники оспорят владение вакантным титулом чемпиона WBO International в среднем дивизионе. Также в турнире примут участие другие боксеры из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.
Кроме поединка Нурсултанов - Сироткин болельщики увидят следующие бои:
Бекзад Нурдаулетов (3-0, 1 КО) - Чико Куаси (Нидерланды, 5-0-1, 2 КО), бой за вакантный титул чемпиона мира WBO среди молодежи в полутяжелом весе;
Бекман Сойлыбаев (12-1, 4 КО) - Элиот Чавес (Мексика, 10-3-1, 6 КО), второй полулегкий вес;
Сапарбай Айдаров (6-0, 2 КО) - Рагим Алиев (Азербайджан, 2-0, 2 КО), средний вес;
Арман Нурасылов (2-0, 1 КО) - Илья Медяник (2-0-1, 0 КО), второй средний вес;
Самат Жетыбаев (1-0, 1 КО) - Алтай Кылышбай (1-1, 0 КО), легчайший вес;
Кыдырали Мурат (0-1) - Богдан Утегенов (Узбекистан, дебют), первый полусредний вес;
Жолдас Женгисов (1-0, 1 КО) - Айдос Тастаев (1-2, 1 КО), второй полулегкий вес.
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