+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Объявлен полный кард вечера бокса в Актау с боем Мейирима Нурсултанова за титул WBO

28 Января 2022 14:03
Поделиться:
Объявлен полный кард вечера бокса в Актау с боем Мейирима Нурсултанова за титул WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 февраля в Актау состоится вечер профессионального бокса от местной промоутерской компании Adal Promotions, в главном бою которого казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) встретится с россиянином Андреем Сироткиным (19-1-1, 7 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Танцы на льду проведут в столице в поддержку казахстанских олимпийцев
EURO-2022: Казахстан с Италией сыграет в третий раз Олимпиада-2022: расписание соревнований по хоккею Непобежденный боксер вызвался подраться с Жанибеком Алимханулы за титул чемпиона мира

Соперники оспорят владение вакантным титулом чемпиона WBO International в среднем дивизионе. Также в турнире примут участие другие боксеры из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме поединка Нурсултанов - Сироткин болельщики увидят следующие бои:

Бекзад Нурдаулетов (3-0, 1 КО) - Чико Куаси (Нидерланды, 5-0-1, 2 КО), бой за вакантный титул чемпиона мира WBO среди молодежи в полутяжелом весе;

Бекман Сойлыбаев (12-1, 4 КО) - Элиот Чавес (Мексика, 10-3-1, 6 КО), второй полулегкий вес;

Сапарбай Айдаров (6-0, 2 КО) - Рагим Алиев (Азербайджан, 2-0, 2 КО), средний вес;

Арман Нурасылов (2-0, 1 КО) - Илья Медяник (2-0-1, 0 КО), второй средний вес;

Самат Жетыбаев (1-0, 1 КО) - Алтай Кылышбай (1-1, 0 КО), легчайший вес;

Кыдырали Мурат (0-1) - Богдан Утегенов (Узбекистан, дебют), первый полусредний вес;

Жолдас Женгисов (1-0, 1 КО) - Айдос Тастаев (1-2, 1 КО), второй полулегкий вес.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Мангистауская область   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Танцы на льду проведут в столице в поддержку казахстанских олимпийцев
EURO-2022: Казахстан с Италией сыграет в третий раз
Олимпиада-2022: расписание соревнований по хоккею
Непобежденный боксер вызвался подраться с Жанибеком Алимханулы за титул чемпиона мира
Популярное
1 Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
2 Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
3 Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
4 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
5 Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
6 Начался саммит «Центральная Азия – Индия» с участием Касым-Жомарта Токаева
Читайте также
Промоутер Головкина сделал заявление о трилогии с «Канело»
Закладчика синтетических наркотиков задержали в Актау
Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
Начался саммит «Центральная Азия – Индия» с участием Касым-Жомарта Токаева
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив