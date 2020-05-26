Объявлен конкурс для талантливой молодежи Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О возможностях, которые открылись благодаря гранту и намеченных векторах по поддержке молодых дарований рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» председатель Общественного объединения «Реабилитационный центр инвалидов Логос-Караганда»Алия Сулейменова .

Она давно помогает нуждающимся, несмотря на то, что ей диагностировали инвалидность I группы – ДЦП.

В рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, центр реализует социальный проект «Организация мероприятий по поддержке творческой молодежи».

В рамках проекта «Организация мероприятий по поддержке творческой молодежи» объединение объявило о старте «Конкурса грантов для поддержки творческой молодежи Республики Казахстан».





Победители конкурса получат гранты на участие в творческих республиканских и международных конкурсах и фестивалях по приоритетным направлениям. Будут определены 30 победителей на республиканские конкурсы, которые получат грант по 200 000 тенге, 20 - на международные конкурсы, которые получат по 700 000 тенге.

Средства могут быть использованы в следующих целях: целевой взнос на участие в конкурсе, проезд, проживание, трансфер, виза, медицинская страховка, либо на инструмент, оборудование, необходимое для участия в конкурсе (по обоснованию), конкурсный костюм. Выделение грантов осуществляется на основании конкурсного отбора. Конкурсный отбор проектов будет проходить по направлениям: музыка, хореография, театр, кино, цирковое искусство, литература, изобразительное искусство, архитектура, дизайн.

«Задачами конкурса являются не только выявление талантливой молодежи и обеспечение малыми грантами, а также популяризация казахстанской культуры за рубежом и помощь социально-уязвимой молодежи», -рассказала Сулейменова.

Объединение планирует поддерживать творческую молодежь и в будущем, привлекая к реализации проекта посольства, международные организации, крупные казахстанские компании.

«Я верю, что благодаря нашему проекту мы сможем выявить как можно больше одаренных юных ребят и раскрыть их потенциал», - заключила Алия Сулейменова.