Объявлен конкурс для талантливой молодежи Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О возможностях, которые открылись благодаря гранту и намеченных векторах по поддержке молодых дарований рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» председатель Общественного объединения «Реабилитационный центр инвалидов Логос-Караганда»Алия Сулейменова .
Она давно помогает нуждающимся, несмотря на то, что ей диагностировали инвалидность I группы – ДЦП.
В рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, центр реализует социальный проект «Организация мероприятий по поддержке творческой молодежи».
В рамках проекта «Организация мероприятий по поддержке творческой молодежи» объединение объявило о старте «Конкурса грантов для поддержки творческой молодежи Республики Казахстан».
Победители конкурса получат гранты на участие в творческих республиканских и международных конкурсах и фестивалях по приоритетным направлениям. Будут определены 30 победителей на республиканские конкурсы, которые получат грант по 200 000 тенге, 20 - на международные конкурсы, которые получат по 700 000 тенге.
Средства могут быть использованы в следующих целях: целевой взнос на участие в конкурсе, проезд, проживание, трансфер, виза, медицинская страховка, либо на инструмент, оборудование, необходимое для участия в конкурсе (по обоснованию), конкурсный костюм. Выделение грантов осуществляется на основании конкурсного отбора. Конкурсный отбор проектов будет проходить по направлениям: музыка, хореография, театр, кино, цирковое искусство, литература, изобразительное искусство, архитектура, дизайн.
«Задачами конкурса являются не только выявление талантливой молодежи и обеспечение малыми грантами, а также популяризация казахстанской культуры за рубежом и помощь социально-уязвимой молодежи», -рассказала Сулейменова.
Объединение планирует поддерживать творческую молодежь и в будущем, привлекая к реализации проекта посольства, международные организации, крупные казахстанские компании.
«Я верю, что благодаря нашему проекту мы сможем выявить как можно больше одаренных юных ребят и раскрыть их потенциал», - заключила Алия Сулейменова.
- На усиленный санитарный режим перешли все предприятия Карагандинской области
- Восстановить утерянный или украденный номер авто казахстанцы могут удаленно
- Сад памяти «Жеңіс бағы» появился в Нур-Султане
- Это правильный шаг на пути к демократизации – Жанибек Кожык о законе о выборах
- Квоты для женщин и молодежи повысят политическую активность казахстанцев – Ерлан Саиров
- Ауыт Мукибек: Одно из достижений закона о выборах - квота для женщин и молодежи
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана