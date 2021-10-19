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    16:33, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Объявлен конкурс для СМИ «Автодорожная отрасль в Казахстане: достижения за 30 лет»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объявлен конкурс среди представителей СМИ «Автодорожная отрасль в Казахстане: достижения за 30 лет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Национальный центр качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития объявил конкурс среди представителей СМИ с общим призовым фондом 2 млн тенге.

    Конкурс «Автодорожная отрасль в Казахстане: достижения за 30 лет» проводится в рамках празднования юбилея Независимости Республики Казахстан.

    Задача конкурса: рассказать о становлении, развитии, достижениях и перспективах автодорожной отрасли в Казахстане.

    К участию приглашаются журналисты казахстанских средств массовой информации, индивидуальные авторы и блогеры.

    Конкурс проводится по следующим номинациям:

    1) «Лучший телевизионный материал»;

    2) «Лучшая публикация в социальных сетях»;

    3) «Лучшая статья в печатном издании»;

    4) «Лучшая публикация в интернет-издании».

    Для участия в конкурсе принимаются работы на государственном или русском языках, вышедшие в период с 1 октября по 10 декабря 2021 года. Количество предлагаемых для конкурса работ не ограничено.

    Состав жюри представит независимая комиссия, в которую войдут эксперты и специалисты в автодорожной области и авторитетные журналисты. При оценке работ состав жюри будет руководствоваться следующими критериями:

    1) актуальность и соответствие заданной теме;

    2) глубина раскрытия темы и достоверность представленной информации;

    3) стиль изложения;

    4) оригинальность авторского суждения.

    Материалы для участия в конкурсе принимаются на электронную почту: [email protected]. Контактный телефон: +7 (7172) 739-739.

    Работы принимаются до 10 декабря 2021 года 18:00 часов по времени Нур-Султана.

    Итоги конкурса будут подведены 14-16 декабря 2021 года.



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