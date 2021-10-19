Объявлен конкурс для СМИ «Автодорожная отрасль в Казахстане: достижения за 30 лет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объявлен конкурс среди представителей СМИ «Автодорожная отрасль в Казахстане: достижения за 30 лет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальный центр качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития объявил конкурс среди представителей СМИ с общим призовым фондом 2 млн тенге.

Конкурс «Автодорожная отрасль в Казахстане: достижения за 30 лет» проводится в рамках празднования юбилея Независимости Республики Казахстан.

Задача конкурса: рассказать о становлении, развитии, достижениях и перспективах автодорожной отрасли в Казахстане.

К участию приглашаются журналисты казахстанских средств массовой информации, индивидуальные авторы и блогеры.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Лучший телевизионный материал»;

2) «Лучшая публикация в социальных сетях»;

3) «Лучшая статья в печатном издании»;

4) «Лучшая публикация в интернет-издании».

Для участия в конкурсе принимаются работы на государственном или русском языках, вышедшие в период с 1 октября по 10 декабря 2021 года. Количество предлагаемых для конкурса работ не ограничено.

Состав жюри представит независимая комиссия, в которую войдут эксперты и специалисты в автодорожной области и авторитетные журналисты. При оценке работ состав жюри будет руководствоваться следующими критериями:

1) актуальность и соответствие заданной теме;

2) глубина раскрытия темы и достоверность представленной информации;

3) стиль изложения;

4) оригинальность авторского суждения.

Материалы для участия в конкурсе принимаются на электронную почту: [email protected]. Контактный телефон: +7 (7172) 739-739.

Работы принимаются до 10 декабря 2021 года 18:00 часов по времени Нур-Султана.

Итоги конкурса будут подведены 14-16 декабря 2021 года.



