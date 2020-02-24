Объявлен конкурс «Абай әлемі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Фонд развития государственного языка объявили конкурс «Абай әлемі» на лучшую научную работу среди студентов и магистрантов, посвященный 175-летию великого казахского поэта Абая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Целью конкурса является популяризация наследия великого Абая, выявление и поддержка талантливых молодых ученых, оказание содействия в продвижении их творчества, развитие интереса молодежи к литературе.

В этом году отмечается 175-летний юбилей Абая – великого казахского поэта, философа, гуманиста и основоположника казахской классической литературы. Образ выдающегося поэта-просветителя запечатлен в произведениях литературы, музыки, изобразительного искусства. Абай первым перевел на казахский язык произведения русских классиков. Значительным вкладом Абая в развитие художественной прозы явились «Слова назидания». Важную роль эти заветы сыграли в приобщении молодежи к духовным ценностям казахского народа.

Победителям присуждается денежная премия по специальным темам для студентов: за первое место – 300 000 тг, за два вторых - по 200 000 тг и за три третьих места - по 100 000 тг, для магистрантов: за первое место – 400 000 тг, за два вторых - по 300 000 тг и за три третьих места - по 200 000 тг.

В состав жюри вошли известные общественные деятели, литераторы, ученые-абаеведы. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: самостоятельность мышления, актуальность работы, авторская позиция, последовательность изложения, оригинальность идеи, творческий подход. Объективность оценки поступивших на конкурс произведений обеспечивается принципом анонимности.

Лучшие научные работы будут опубликованы на портале Abaialemi.kz.

Заявки принимаются с 25 февраля по 25 мая 2020 года на электронную почту abai_fond@mail.ru. Победители будут объявлены в июне 2020 года. Подробности на сайте http://presidentfoundation.kz/, https://www.qazaq-found.kz/, https://abaialemi.kz/.