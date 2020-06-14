Объявлен фотоконкурс «Мой народ – моя страна», посвященный 100-летию Казахской Республики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Демократическая партия Казахстана «Ак жол» объявляет фотоконкурс «Мой народ – моя страна», посвященный 100-летию Казахской Республики, передает МИА «Казинформ».
Основная цель конкурса - раскрытие образов казахстанцев, внесших вклад в становление независимого Казахстана, через портретные, тематические и другие формы фотографии.
В конкурсе могут участвовать граждане Казахстана - профессиональные фотографы и любители, независимо от возраста и профессии. Один участник может представить не более пяти работ.
Конкурс состоит из двух этапов:
На первом этапе работы отбираются путем открытого голосования на сайте партии «Ак жол». Голосование проводится по ссылке https://akzhol.kz/фотоконкурс-2/.
На втором этапе работы, набравшие максимальное число голосов, рассматриваются комиссией из числа независимых профессиональных фотографов-экспертов. Решение Комиссии фотоконкурса является решающим. Комиссия имеет право на включение конкурсных работ в экспозицию фотовыставки.
Условия конкурса:
Работы принимаются в электронной форме с 15 июня до 20 сентября 2020 года включительно по ссылке https://akzhol.kz/байқау/тіркеу.
В процессе регистрации указываются данные автора и названия фотографий.
Фотографии должны быть в формате jpg/jpeg, каждая фотография не должна превышать объем в пять Мb, фотофайлы должны регистрироваться в форме «Фамилия и порядковый номер фотокартины». Например: «Нурланов1.jpg, Нурланов2.jpg, Нурланов3.jpg...».
Участник фотоконкурса гарантирует авторство своих работ. Конкурсная работа ранее не должна быть заявлена в других фотоконкурсах и опубликована в любых изданиях/интернет-ресурсах.
Участники фотоконкурса принимают на себя ответственность по соблюдению авторских и смежных прав. В случае каких-либо завлений со стороны третьих лиц по представленным фотографиям, участник обязуется решить вопрос своими силами и покрыть все расходы за свой счет.
Участие в конкурсе означает согласие автора на использование организатором представленных работ в электронных и печатных СМИ, на сайте организатора (https://akzhol.kz/) и официальных страницах социальных сетей без авторского гонорара и без коммерческих целей в неограниченном количестве. При использовании каждой фотографии организатор обязуется указывать ее автора.
К конкурсу не допускаются работы, не соответствующие объявленной тематике; исполненные на низком техническом уровне; имеющие признаки эротического характера, насилия и жестокости, возбуждения социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни; без достоверной и открытой информации об авторе.
Фотографии должны размещаться в социальной сети автора хештег #aqjol_photobaiqau и аккаунтах @akzhol_partiyasy (социальная сеть Instagram) и партии «Ак жол» (социальная сеть Facebook).
Организатор имеет право не допускать к конкурсу работы, не соответствующие указанным требованиям.
По итогам фотоконкурса будут вручены дипломы и следующие денежные вознаграждения:
Первое место - 500 000 тенге;
Второе место - 300 000 тенге;
Третье место - 200 000 тенге.
Итоги фотоконкурса будут объявлены 1 октября 2020 года и размещены на официальном сайте партии «Ак жол» и в социальных сетях:
https://www.facebook.com/aqjolpartiyasy/ https://www.instagram.com/akzhol_partiyasy/
Конкурсные работы примут участие в специальной фотовыставке.
Работы,занявшие призовые места, будут опубликованы в республиканской газете «Қазақ үні».
Телефоны для справок: 8 (7172) 602-673
Электронная почта: press-akzhol@mail.ru
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