Объявить мораторий на взимание утильсбора просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До завершения процедур по передаче функций государственному оператору объявить мораторий на взимание утилизационного сбора просят депутаты Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе выступления в Мажилисе 11 января Главой государства было дано поручение Правительству пересмотреть порядок расчета и определить государственного оператора утилизационного сбора вместо действующего частного», - сказал мажилисмен Едил Жанбыршин, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК.

Депутат добавил, что проблема завышенных размеров утильсбора и непрозрачной деятельности оператора РОП неоднократно поднималась депутатами и является очень чувствительной для населения.

В течение последних пяти лет при приобретении автомобилей и сельхозтехники будущий владелец отдавал частному оператору от 400 тысяч до 13 млн. тенге в зависимости от назначения и модели приобретаемой техники.

Результатом таких «поборов» стали завышенные цены на автомобили в Казахстане. С 2015 года по 2021 год цены на новые автомобили выросли почти в 2 раза.

Разница цен с соседними странами привела к активному ввозу в страну иностранных авто без регистрации. В страну было ввезено более 200 тысяч машин с иностранными номерами, большая часть которых в лучшем случае являются авто хламом, а в худшем – криминальным имуществом.

«Поэтому население с воодушевлением восприняло слова Президента. Но уже сегодня мы видим их своеобразное исполнение. На портале открытых НПА размещен проект нормативно правового акта, предполагающего незамедлительную передачу прав и «оставшихся» финансовых активов РОП новому государственному оператору «Жасыл даму». Таким образом, о прозрачности процесса активного сбора денег частным оператором в течение пяти лет предлагается забыть. При этом вызывает справедливое возмущение, что публично называемые суммы доходов РОП за пять лет работы регулярно меняются. Если вывести среднее из всех названных в последние дни – выходит сумма порядка 600 млрд. тенге. Аналогично с тратами. Вместо результатов независимого аудита мы довольствуемся выпиской из экологического Кодекса о том, на что «по идее» должен был тратить деньги оператор РОП», - пояснил Едил Жанбыршин.

Было отмечено, что по данным, полученным из открытых источников, 300 млрд. тенге переданы на стимулирование автопрома и производителей сельскохозяйственной техники, 30 млрд. тенге выплачены населению, сдавшему старые автомобили, 29 млрд. направлено на комплектование и утилизацию старой техники, а куда делись 181 млрд. - неизвестно!

«Получается, что только 10% всех собранных средств направлены на утилизацию?! В открытых источниках можно найти еще несколько цифр. Например, что около 300 млрд. тенге были потрачены на поддержку местных производств, 30 млрд. выплачено населению, меньше 200 млрд. ушло на саму утилизацию. Непонятна, согласно проекту постановления, судьба активов РОП. Речь в документе идет только о передаче доли в уставном капитале, а о передаче денег с текущего счета нет ни слова. Вызывает вопрос и скоропостижное заявление Министерства экологии о том, что платежи по утильсбору уже сегодня принимает новый оператор. Каким образом, если проект постановления находятся на обсуждении до 1 февраля текущего года и еще не факт, что после он будет принят?» - подчеркнул мажилисмен

По словам Едила Жанбыршина, остаются вопросы по пересмотру ставок утильсбора. Сегодня речь идет о базовой ставке, тогда как манипуляции с суммами в основном осуществлялись за счет коэффициентов.

В связи вышеизложенным, депутаты считают необходимым:

- незамедлительно провести независимый аудит деятельности оператора с момента его создания и сделать это до передачи средств новой организации;

- опубликовать результаты проведенной работы в открытых источниках;

- по итогам аудита обеспечить передачу активов частного оператора государственному администратору в полном объеме;

- до завершения расчетов и организационных процедур по передаче функций государственному оператору объявить мораторий на взимание утилизационного сбора;

- обеспечить членство всех сторон в паритетных условиях в рабочей группе по обсуждению ставки утильсбора с привлечением к ней депутатов Мажилиса.