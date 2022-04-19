РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:10, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Объявили состав сборной Казахстана на ЧМ-2022 по хоккею

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 13 по 29 мая в Финляндии пройдет чемпионат мира по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сборная Казахстана сыграет в группе А с командами Канады, Словакии, Германии, Дании, Швейцарии, Италии и Франции. 17 апреля в столице стартовали учебно-тренировочные сборы национальной команды. Стал известен расширенный состав на первые УТС.

    Состав сборной Казахстана:

    Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба — «Барыс»), Сергей Кудрявцев («Южный Урал», г. Орск), Илья Румянцев («Арлан»);

    Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Роман Савченко, Егор Шалапов (все — «Барыс»), Джесси Блэкер («Автомобилист»), Дмитрий Громов («Торпедо»), Даррен Диц (ЦСКА), Артем Королев, Александр Пелевин (оба — «Номад»), Леонид Метальников («Адмирал»), Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов (оба — «Сарыарка»), Виктор Сведберг («Авангард»), Иван Степаненко («Бейбарыс»);

    Нападающие: Алихан Асетов, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Якуб Лилья, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Аркадий Шестаков (все — «Барыс»), Павел Акользин («Металлург»), Станислав Александров, Максим Мухаметов («Номад»), Дмитрий Гренц («Торпедо»), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба — «Сарыарка»), Батырлан Муратов («Rovaniemen Kiekko», Финляндия), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Евгений Рымарев («Югра»), Дмитрий Шевченко («Авангард»).

    Теги:
    Спорт Хоккей
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!