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Объятое пламенем кафе тушили в Караганде

20 Февраля 2020 17:41
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Объятое пламенем кафе тушили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня ночью в одном из кафе города Караганды произошел пожар на площади 100 кв. м, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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20 февраля в 03:54 часов поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Пришахтинск города Караганды, по улице Зелинского, 53.

На момент прибытия первых пожарных подразделений здание кафе горело открытым пламенем, что создавало угрозу распространения огня на рядом стоящее соседнее здание.

Пожарными был объявлен повышенный ранг. В 05:30 минут огнеборцы полностью ликвидировали пожар.

«Всего в тушении пожара было задействовано 28 человек личного состава и семь единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательныx работ ДЧС Карагандинской области.

В результате пожара повреждены деревянная обрешетка крыши, деревянное перекрытие, оконные и дверные блоки, мебель, бытовая техника, вещи б/у на площади 100 кв. м. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

На данный момент специалисты выясняют причину возгорания.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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