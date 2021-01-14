Об ужесточении наказания за коррупцию напомнили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году за коррупционные преступления осудили 17 человек. Из них 12 приговорили к штрафу, в том числе двоих – за дачу взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгазин на брифинге рассказал, что общая сумма штрафа составила 96 млн тенге. В 2019-м году к штрафу за получение взятки приговорили шесть человек на 32 млн тенге и 19 – за дачу взятки на общую сумму в 59 млн тенге.

«Лица, намеренно занимающиеся подкупом должностных лиц либо выступающие посредниками при передаче незаконного вознаграждения, должны нести серьезную уголовную ответственность. В Уголовный кодекс внесены соответствующие поправки. Граждане должны понимать серьезность борьбы с коррупцией. Надеемся, что усиленные санкции будут дополнительным сдерживающим фактором», - сказал Е.Баянгазин.

Глава Антикоррупционной службы области сообщил, что теперь дача взятки относится к категории тяжких преступлений. Срок лишения свободы увеличили до семи лет, условно-досрочное освобождение невозможно, как и отбытие наказания сразу в колонии минимальной безопасности.

«Такие же жесткие меры будут применяться к лицам, осужденным за посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения. Кроме увеличения сроков лишения свободы, возросли и размеры кратных штрафов за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. К примеру, теперь для дающих взятку до 50 МРП, или до 145 тысяч тенге - минимальный размер штрафа увеличен вдвое – с 10-кратного до 20-кратного размера взятки», - проинформировал Е.Баянгазин.

Теперь штраф за взятку в размере 100 тысяч тенге может составить по решению суда два миллиона тенге.

Аналогично увеличили порог кратного штрафа и для посредников.



