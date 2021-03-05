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    11:04, 05 Март 2021 | GMT +6

    Об увеличении объема работ на Тенгизе рассказали в Минэнерго

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о работах на Тенгизском месторождении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На месторождении Тенгиз реализуется Проект будущего расширения стоимостью $45,2 млрд. Завершение проекта планируется в 2023 году, что позволит увеличить добычу на 12 млн тонн в год. Казахстанское содержание в Проекте составляет 36%», - сказал Нурлан Ногаев на коллегии Минэнерго.

    По его словам, на сегодня работы ведутся согласно графика, общий прогресс работ по проекту составляет 81%.

    «В 2021 году ожидаемый уровень прогресса работ составляет 90%», - заключил министр.


    Теги:
    Атырауская область Нефть/газ Другие государственные органы Астана Энергетика Нефть Экономика
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