Об увеличении объема работ на Тенгизе рассказали в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о работах на Тенгизском месторождении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На месторождении Тенгиз реализуется Проект будущего расширения стоимостью $45,2 млрд. Завершение проекта планируется в 2023 году, что позволит увеличить добычу на 12 млн тонн в год. Казахстанское содержание в Проекте составляет 36%», - сказал Нурлан Ногаев на коллегии Минэнерго.

По его словам, на сегодня работы ведутся согласно графика, общий прогресс работ по проекту составляет 81%.

«В 2021 году ожидаемый уровень прогресса работ составляет 90%», - заключил министр.