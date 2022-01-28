Об увеличении финансирования природоохранных пропусков в канале Сатпаева высказались в Минэкологии РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серик Кожаниязов высказался об увеличении финансирования природоохранных пропусков в канале Сатпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Когда обсуждался в Мажилисе проект бюджета 2022 года, нас не поддержали. В Сенате дополнительно на природоохранные пропуски дали еще 1 млрд тенге. Поэтому этот вопрос закрыт. Средства в полном объеме для природоохранных пропусков выделены», - прокомментировал вице-министр.
По словам Серика Кожаниязова, чтобы уменьшить большие государственные ассигнования, было принято решение о создании «Казводхоза» и сделать его централизованным.
«Под гарантией Правительства «Казводхоз» получил займы для реализации различных воднохозяйственных проектов. Вне зависимости от того, в каких регионах проводится работа, у «Казводхоза» консолидированный баланс. Нагрузка большая в связи с тем, что по Сатпаеву идет самый высокий тариф. К сожалению, не все филиалы «Казводхоза» могут участвовать в равных долях. Все моменты учтены. Нет дискриминации. Это единое предприятие, у него единый консолидированный баланс, он отвечает перед кредиторами», - добавил он.
Ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серик Кожаниязов озвучил основные проблемы водной отрасли Казахстана.
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