Об усыновлении казахстанских детей иностранцами рассказали в МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов считает необходимым обновить работу органов опеки и попечительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом он заявил в ходе заседания Правительства.

«На территории РК аккредитовано 10 иностранных агентств (по усыновлению детей - ред.). Однако в 2020 году международных усыновлений через агентства не было», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр сообщил, что в 228 районных и городских отделах образования функции по опеке и попечительству осуществляют всего 317 сотрудников.

«Учитывая, что в республике более 6 млн детей, в среднем на одного специалиста приходится более 18 тысяч детского населения (в мире – один специалист на 2 тысячи детского населения). Считаю необходимым и весьма важным обновление работы органов опеки и попечительства через усиление опытными кадрами и увеличение штата», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Ранее глава МОН рассказал об изменениях, внесенных в законодательство по защите прав детей.

«83 поправки, внесенные в национальное законодательство за два года, позволили обеспечить совершенствование государственных мер защиты прав и интересов семьи и ребенка. В приоритетном порядке приняты меры по обеспечению безопасности детей. Так, в настоящее время не только педагоги, но и работники сферы здравоохранения и социальной защиты населения обязаны незамедлительно информировать правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в их отношении действий (бездействия), содержащих признаки уголовного или административного правонарушения», - проинформировал Асхат Аймагамбетов.