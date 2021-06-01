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    11:58, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Об усыновлении казахстанских детей иностранцами рассказали в МОН РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов считает необходимым обновить работу органов опеки и попечительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом он заявил в ходе заседания Правительства.

    «На территории РК аккредитовано 10 иностранных агентств (по усыновлению детей - ред.). Однако в 2020 году международных усыновлений через агентства не было», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Министр сообщил, что в 228 районных и городских отделах образования функции по опеке и попечительству осуществляют всего 317 сотрудников.

    «Учитывая, что в республике более 6 млн детей, в среднем на одного специалиста приходится более 18 тысяч детского населения (в мире – один специалист на 2 тысячи детского населения). Считаю необходимым и весьма важным обновление работы органов опеки и попечительства через усиление опытными кадрами и увеличение штата», - добавил Асхат Аймагамбетов.

    Ранее глава МОН рассказал об изменениях, внесенных в законодательство по защите прав детей.

    «83 поправки, внесенные в национальное законодательство за два года, позволили обеспечить совершенствование государственных мер защиты прав и интересов семьи и ребенка. В приоритетном порядке приняты меры по обеспечению безопасности детей. Так, в настоящее время не только педагоги, но и работники сферы здравоохранения и социальной защиты населения обязаны незамедлительно информировать правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в их отношении действий (бездействия), содержащих признаки уголовного или административного правонарушения», - проинформировал Асхат Аймагамбетов.


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