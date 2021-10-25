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Об устаревающей информации в ведомственных базах данных заявил Багдат Мусин

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Октября 2021, 12:10
Об устаревающей информации в ведомственных базах данных заявил Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин поднял проблему неактуальности информации в базах данных некоторых ведомств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неактуальность баз данных - эта проблема самая актуальная, потому что приходится сверяться с архивами или запрашивать у человека бумажные архивы, чтобы «перезабить» эту информацию. Для решения этих проблем у нас есть несколько направлений», - сказал Багдат Мусин во время правительственного часа.

По его словам, в этих целях создан центр цифровой трансформации.

«Первое - центр цифровой трансформации, который создан по поручению главы государства. Он необходим, чтобы каждый бизнес-процесс госоргана не в ведомственном формате рассматривать, а чтобы мы стояли над всеми госорганами и этот центр рассматривал бизнес-процесс: жизненную ситуацию человека не относительно ведомств или услуги, а чтобы каждый бизнес-процесс мы прорисовывали с учетом всех ведомственных баз; откуда и какие данные необходимы - подтягивать и потом передавать на автоматизацию», - отметил министр.

«Сейчас все страны переходят на этот формат жизненных ситуаций. Мы эту задачу проводим. Сейчас налаживаем», - заключил Б. Мусин.


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