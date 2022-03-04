Об успешных женщинах в науке рассказал Арын Орсариев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане есть несколько ученых-женщин, которые занимаются технологическим предпринимательством. Подробнее о них рассказал председатель правления АО «Фонд науки» Арын Орсариев, передает корреспондент МИА «Казинофрм».

Одна из них – это профессор Назарбаев Университета Алмагуль Кушугулова. Она изобрела йогурт, в котором 1 трлн пробиотиков, что выше, чем у других известных брендов. В прошлом году она обеспечила продажи на 150 млн тенге, заключив контракт с одной из крупных казахстанских компаний по производству молочных и кисломолочных продуктов. Получает 10% от продаж.

«Получается, она занимается дальше своими исследованиями, но получает прибыль с каждой продажи», - пояснил он, выступая на форуме по обсуждению потенциала девушек и женщин Казахстана в столице.

Другой пример - директор Мангышлакского ботанического сада Акжунис Иманбаева. Она занимается выращиванием саженцев. Особенность саженцев в приживаемости в условиях Мангистау, для этого региона характерны соль, сухость, отсутствие гумуса.

«Благодаря этим саженцам она начала программу озеленения Актау, и сейчас ее продажи доходят до 130 млн тенге в год. Это при том, что ее бюджет (базовое финансирование) всего 100 млн, то есть она зарабатывает так, чтобы строить лаборатории, здания и их оснащать», - добавил А.Орсариев.

Также он отметил семена сахарной свеклы Шолпан Бастаубаевой, саженцы лесных орехов Натальи Ромадановой, которые никогда не росли в Казахстане, новые экологически чистые акриловые краски Райхан Рахметуллаевны.

«Многие казахстанские женщины-ученые не просто говорят о равенстве, а идут дальше», - добавил глава Фонда науки.