Об условиях участия и регистрации в олимпиаде «Мың бала» рассказали в МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 24 марта проводится регистрация участников национальной олимпиады «Мың бала» для сельских школьников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Минобразования и науки РК в Telegram.

В олимпиаде могут участвовать ученики 5-х и 6-х классов, обучающихся последние два учебных года в сельских школах страны.

Победителям олимпиады предоставляется возможность обучаться в ведущих школах для одаренных детей и онлайн-школе «Birge Oqý» Академии Елбасы.

Пройти регистрацию можно на сайте https://1000bala.elbasyacademy.kz

По всем вопросам можно обращаться в call-центр 8 800 080 48 48. Звонок бесплатный.