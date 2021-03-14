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    11:44, 14 Март 2021 | GMT +6

    Об условиях участия и регистрации в олимпиаде «Мың бала» рассказали в МОН РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 24 марта проводится регистрация участников национальной олимпиады «Мың бала» для сельских школьников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Минобразования и науки РК в Telegram.

    В олимпиаде могут участвовать ученики 5-х и 6-х классов, обучающихся последние два учебных года в сельских школах страны.

    Победителям олимпиады предоставляется возможность обучаться в ведущих школах для одаренных детей и онлайн-школе «Birge Oqý» Академии Елбасы.

    Пройти регистрацию можно на сайте https://1000bala.elbasyacademy.kz

    По всем вопросам можно обращаться в call-центр 8 800 080 48 48. Звонок бесплатный.


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