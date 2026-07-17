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    Об условиях размещения предвыборной агитации на выборах депутатов Курултая РК на сайте МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»

    Общие условия РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан на размещение материалов политическими партиями, выдвинувшими партийные списки для участия в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года на интернет–ресурсе и аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах Международного информационного агентства «Қазақпарат» — «Казинформ». 

    лого Казинформ
    Фото: Kazinform

    РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан (далее — Предприятие) собственник Международного информационного агентства «Қазақпарат» — «Казинформ» с официальным сайтом www.inform.kz и аккаунтами в социальных сетях и мессенджерах (далее — Интернет-ресурсы) в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан», информирует о размере оплаты, условиях размещения на Интернет-ресурсах агитационных материалов и порядке предоставления возможностей для размещения материалов предвыборной агитации (далее — Агитационные материалы) политическим партиям, выдвинувшим и зарегистрировавшим партийные списки кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан (далее — Политическая партия).

    Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации партийных списков и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Таким образом, размещение Агитационных материалов на Интернет-ресурсах осуществляется после 18.00 часов по местному времени 23 июля 2026 года и заканчивается в ноль часов по местному времени 22 августа 2026 года.

    Размещение Агитационных материалов на Интернет-ресурсах осуществляется на основании письменного договора, заключаемого между Предприятием и Политической партией, выдвинувшей партийные списки или с уполномоченным лицом политической партии. Размещение Агитационных материалов на Интернет-ресурсах осуществляется с учетом имеющихся технических возможностей.

    Основанием для заключения договора на размещение материалов на Интернет-ресурсах является письменное заявление Политической партии либо его уполномоченного представителя на имя руководства Предприятия. Количество, объем, предполагаемые дата и иные параметры и аспекты размещения Агитационных материалов указываются в письменном заявлении Политической партии либо его уполномоченного представителя, которые в последующем закрепляются условиями договора.

    Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Политических партий, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

    К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

    1) копия документа, подтверждающего выдвижение партийного списка;

    2) копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя Политической партии;

    3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

    4) документы, подтверждающие полномочия лица для заключения договора (доверенность).

    Очередность размещения Агитационных материалов Политических партий устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно. Порядок и условия проведения жребия определяются Предприятием.

    Технические требования к Агитационным материалам указаны в приложении к тарифам.

    Агитационные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, лицах, сделавших заказ, а также сведения об источниках финансирования. Политические партии, предоставившие Агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе, в области авторских и смежных прав.

    Предприятие отказывает в размещении Агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других политических партий.

    Агитационные материалы должны быть представлены в Предприятие день в день при подаче письменного обращения в первый день предвыборной агитации, не позднее чем за 6 часов до размещения на Интернет-ресурсе, а в последующие — не менее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемого размещения на Интернет-ресурсе.

    Одновременно с Агитационным материалом предоставляется: расшифровка текста, являющегося содержанием Агитационного материала, подписанного лицом, уполномоченным на подписание договора с Предприятием, письменные разрешения лиц, чьи изображения использованы в Агитационных материалах, а в случае их смерти — письменные разрешения наследников, в случае использования в Агитационных материалах изображения несовершеннолетних детей — письменные разрешения от законных представителей.

    В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора размещение Агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушения.

    Условия и порядок размещения Агитационных материалов на Интернет-ресурсах, указанные в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

    1. Размещение Агитационных материалов в форме электронных баннеров.

    Наименование услуги

    Описание

    Технические требования

    Ед. измерения

    Стоимость с учетом НДС, тенге

    1

    Баннер на главной странице

    (А1+В2)

    Desktop + Mobile

    1180×120 px (Desktop)

    408*120 px

    (Mobile)

    Сутки

    200 000

    2

    Баннер на главной странице (А2+B3)

    Desktop + Mobile

    1180×120 px (Desktop)

    408*120 px

    (Mobile)

    Сутки

    200 000

    3

    Баннер на главной странице (А3+B4)

    Desktop + Mobile

    1180×120 px (Desktop)

    408*120 px

    (Mobile)

    Сутки

    200 000

    4

    Баннер на главной странице (А4)

    Desktop

    780×120 px

    Сутки

    150 000

    5

    Баннер на главной странице (А5)

    Desktop

    780×120 px

    Сутки

    100 000

    6

    Баннер на главной странице (А6)

    Desktop

    780×120 px

    Сутки

    100 000

    7

    Баннер на главной странице (А7)

    Desktop

    300*300 px

    Сутки

    150 000

    8

    Баннер на главной странице (А8)

    Desktop

    1180×120 px

    Сутки

    100 000

    9

    Баннер на главной странице (А9)

    Desktop

    1180×120 px

    Сутки

    50 000

    10

    Сквозной баннер на странице статьи (А10)

    Desktop

    300*300 px

    Сутки

    200 000

    2. Размещение Агитационных материалов в форме текстовых материалов с фото, — видеосопровождением на сайте.

    Наименование услуги

    Описание

    Ед. измерения

    Цена с учетом НДС

    1

    Размещение материалов на одном языке без пометки PR

    До 2500 знаков с пробелами + до 4 фото.

    Каждый дополнительный знак — 100 тенге, но не более 250 дополнительных знаков. Дополнительное фото — 5 000 тенге

    Формат фото: 16:9, JPG, JPEG, PNG. Размер не более 1 Mb.

    услуга

    300 000

    2

    Размещение материала на одном языке без пометки PR

    До 5000 знаков с пробелами + до 4 фото.
    Каждый дополнительный знак — 100 тенге, но не более 500 дополнительных знаков. дополнительное фото — 5 000 тенге

    Формат фото: 16:9, JPG, JPEG, PNG. Размер не более 1 Mb.

    услуга

    550 000

    3

    Размещение материала на одном языке без пометки PR

    До 15000 знаков с пробелами. Каждый дополнительный знак — 100 тенге. Без ограничения по фото

    Формат фото: 16:9, JPG, JPEG, PNG. Размер не более 1 Mb.

    услуга

    850 000

    3

    Подготовка материала на одном языке

    До 5000 знаков с пробелами. Каждый дополнительный знак — 40 тенге

    услуга

    100 000

    4

    Размещение видео-ролика в теле материала

    Длительность до 10 минут. Дополнительная минута -5000 тенге
    (минутная тарификация)

    Формат видео: H264 mp4 формат, 1080p, progressive, битрейд не ниже 5Mbps

    услуга

    50 000

    5

    Закрепление материала в блоке на главной странице

    1 час

    услуга

    + 25%

    3. Размещение Агитационных материалов на аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах

    Наименование услуги

    Описание

    Языковая версия

    Ед.

    измерения

    Стоимость с учетом НДС, тенге

    1

    Размещение поста в Facebook

    Текст до 1000 знаков с пробелами. Каждый дополнительный знак - 100 тенге.
    Формат видео: MP4 и MOV портретная (полноэкранная)

    Соотношение сторон и разрешение: 9:16 рекомендуемое разрешение 1080 x 1920

    Размер файла: от 200 до 500 МБ. Длительность: от 10 секунд до 1 минуты

    Формат фото: горизонтальное изображение 4:5, квадратное 1:1.

    Разрешение: 1080×1350 пикселей, квадратное 1080×1080 пикселей.

    русская версия

    услуга

    70 000

    казахская версия

    услуга

    20 000

    2

    Размещение поста в Instagram

    Текст до 1000 знаков с пробелами. Каждый дополнительный знак - 100 тенге.
    Формат видео: MP4 и MOV портретная (полноэкранная)

    Соотношение сторон и разрешение: 9:16 рекомендуемое разрешение 1080 x 1920

    Размер файла: до 200–500 МБ. Длительность: от 10 секунд до 1 минуты

    Формат фото: горизонтальное изображение 4:5, квадратное 1:1.

    Разрешение: 1080×1350 пикселей, квадратное 1080×1080 пикселей.

    русская версия

    услуга

    200 000

    казахская версия

    100 000

    3

    Размещение поста в Telegram**

    Текст до 1000 знаков с пробелами, Каждый дополнительный знак - 100 тенге.
    Формат видео: MP4 и MOV портретная (полноэкранная)

    Соотношение сторон и разрешение: 9:16 рекомендуемое разрешение 1080 x 1920

    Размер файла: от 200 до 500 МБ. Длительность: от 10 секунд до 1 минуты

    Формат фото: горизонтальное изображение 4:5, квадратное 1:1.

    Разрешение: 1080×1350 пикселей, квадратное 1080×1080 пикселей.

    русская версия

    услуга

    100 000

    казахская версия

    75 000

    *

    Стоимость размещения сторис в социальных сетях Facebook/Instagram составляет 50% от стоимости соответствующего поста

    **

    Размещение материала в Telegram аккаунте МИА «Казинформ» осуществляется только при размещении соответствующего материала на сайте МИА «Казинформ»

    Оплата по договору на размещение Агитационных материалов осуществляется на основании выставленного Предприятием счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

    Письменные заявления принимаются Предприятием с 23 июля 2026 года по 18 августа 2026 года включительно, кроме выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13:00 до 14:30 часов, по адресу: город Астана, улица Акмешит 3, 06 этаж, офис 606, телефоны 570269 (внут. 620.)

    Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются. 

    РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента 
    Республики Казахстан» Управления делами 
    Президента Республики Казахстан

    СМИ Выборы в Курултай Kazinform
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор