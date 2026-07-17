Об условиях размещения предвыборной агитации на выборах депутатов Курултая РК на сайте МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»
Общие условия РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан на размещение материалов политическими партиями, выдвинувшими партийные списки для участия в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года на интернет–ресурсе и аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах Международного информационного агентства «Қазақпарат» — «Казинформ».
РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан (далее — Предприятие) собственник Международного информационного агентства «Қазақпарат» — «Казинформ» с официальным сайтом www.inform.kz и аккаунтами в социальных сетях и мессенджерах (далее — Интернет-ресурсы) в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан», информирует о размере оплаты, условиях размещения на Интернет-ресурсах агитационных материалов и порядке предоставления возможностей для размещения материалов предвыборной агитации (далее — Агитационные материалы) политическим партиям, выдвинувшим и зарегистрировавшим партийные списки кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан (далее — Политическая партия).
Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации партийных списков и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Таким образом, размещение Агитационных материалов на Интернет-ресурсах осуществляется после 18.00 часов по местному времени 23 июля 2026 года и заканчивается в ноль часов по местному времени 22 августа 2026 года.
Размещение Агитационных материалов на Интернет-ресурсах осуществляется на основании письменного договора, заключаемого между Предприятием и Политической партией, выдвинувшей партийные списки или с уполномоченным лицом политической партии. Размещение Агитационных материалов на Интернет-ресурсах осуществляется с учетом имеющихся технических возможностей.
Основанием для заключения договора на размещение материалов на Интернет-ресурсах является письменное заявление Политической партии либо его уполномоченного представителя на имя руководства Предприятия. Количество, объем, предполагаемые дата и иные параметры и аспекты размещения Агитационных материалов указываются в письменном заявлении Политической партии либо его уполномоченного представителя, которые в последующем закрепляются условиями договора.
Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Политических партий, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.
К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего выдвижение партийного списка;
2) копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя Политической партии;
3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;
4) документы, подтверждающие полномочия лица для заключения договора (доверенность).
Очередность размещения Агитационных материалов Политических партий устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно. Порядок и условия проведения жребия определяются Предприятием.
Технические требования к Агитационным материалам указаны в приложении к тарифам.
Агитационные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, лицах, сделавших заказ, а также сведения об источниках финансирования. Политические партии, предоставившие Агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе, в области авторских и смежных прав.
Предприятие отказывает в размещении Агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других политических партий.
Агитационные материалы должны быть представлены в Предприятие день в день при подаче письменного обращения в первый день предвыборной агитации, не позднее чем за 6 часов до размещения на Интернет-ресурсе, а в последующие — не менее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемого размещения на Интернет-ресурсе.
Одновременно с Агитационным материалом предоставляется: расшифровка текста, являющегося содержанием Агитационного материала, подписанного лицом, уполномоченным на подписание договора с Предприятием, письменные разрешения лиц, чьи изображения использованы в Агитационных материалах, а в случае их смерти — письменные разрешения наследников, в случае использования в Агитационных материалах изображения несовершеннолетних детей — письменные разрешения от законных представителей.
В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора размещение Агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушения.
Условия и порядок размещения Агитационных материалов на Интернет-ресурсах, указанные в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.
1. Размещение Агитационных материалов в форме электронных баннеров.
|
№
|
Наименование услуги
|
Описание
|
Технические требования
|
Ед. измерения
|
Стоимость с учетом НДС, тенге
|
1
|
Баннер на главной странице
(А1+В2)
|
Desktop + Mobile
|
1180×120 px (Desktop)
408*120 px
(Mobile)
|
Сутки
|
200 000
|
2
|
Баннер на главной странице (А2+B3)
|
Desktop + Mobile
|
1180×120 px (Desktop)
408*120 px
(Mobile)
|
Сутки
|
200 000
|
3
|
Баннер на главной странице (А3+B4)
|
Desktop + Mobile
|
1180×120 px (Desktop)
408*120 px
(Mobile)
|
Сутки
|
200 000
|
4
|
Баннер на главной странице (А4)
|
Desktop
|
780×120 px
|
Сутки
|
150 000
|
5
|
Баннер на главной странице (А5)
|
Desktop
|
780×120 px
|
Сутки
|
100 000
|
6
|
Баннер на главной странице (А6)
|
Desktop
|
780×120 px
|
Сутки
|
100 000
|
7
|
Баннер на главной странице (А7)
|
Desktop
|
300*300 px
|
Сутки
|
150 000
|
8
|
Баннер на главной странице (А8)
|
Desktop
|
1180×120 px
|
Сутки
|
100 000
|
9
|
Баннер на главной странице (А9)
|
Desktop
|
1180×120 px
|
Сутки
|
50 000
|
10
|
Сквозной баннер на странице статьи (А10)
|
Desktop
|
300*300 px
|
Сутки
|
200 000
2. Размещение Агитационных материалов в форме текстовых материалов с фото, — видеосопровождением на сайте.
|
№
|
Наименование услуги
|
Описание
|
Ед. измерения
|
Цена с учетом НДС
|
1
|
Размещение материалов на одном языке без пометки PR
|
До 2500 знаков с пробелами + до 4 фото.
Каждый дополнительный знак — 100 тенге, но не более 250 дополнительных знаков. Дополнительное фото — 5 000 тенге
Формат фото: 16:9, JPG, JPEG, PNG. Размер не более 1 Mb.
|
услуга
|
300 000
|
2
|
Размещение материала на одном языке без пометки PR
|
До 5000 знаков с пробелами + до 4 фото.
Формат фото: 16:9, JPG, JPEG, PNG. Размер не более 1 Mb.
|
услуга
|
550 000
|
3
|
Размещение материала на одном языке без пометки PR
|
До 15000 знаков с пробелами. Каждый дополнительный знак — 100 тенге. Без ограничения по фото
Формат фото: 16:9, JPG, JPEG, PNG. Размер не более 1 Mb.
|
услуга
|
850 000
|
3
|
Подготовка материала на одном языке
|
До 5000 знаков с пробелами. Каждый дополнительный знак — 40 тенге
|
услуга
|
100 000
|
4
|
Размещение видео-ролика в теле материала
|
Длительность до 10 минут. Дополнительная минута -5000 тенге
Формат видео: H264 mp4 формат, 1080p, progressive, битрейд не ниже 5Mbps
|
услуга
|
50 000
|
5
|
Закрепление материала в блоке на главной странице
|
1 час
|
услуга
|
+ 25%
3. Размещение Агитационных материалов на аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах
|
№
|
Наименование услуги
|
Описание
|
Языковая версия
|
Ед.
измерения
|
Стоимость с учетом НДС, тенге
|
1
|
Размещение поста в Facebook
|
Текст до 1000 знаков с пробелами. Каждый дополнительный знак - 100 тенге.
Соотношение сторон и разрешение: 9:16 рекомендуемое разрешение 1080 x 1920
Размер файла: от 200 до 500 МБ. Длительность: от 10 секунд до 1 минуты
Формат фото: горизонтальное изображение 4:5, квадратное 1:1.
Разрешение: 1080×1350 пикселей, квадратное 1080×1080 пикселей.
|
русская версия
|
услуга
|
70 000
|
казахская версия
|
услуга
|
20 000
|
2
|
Размещение поста в Instagram
|
Текст до 1000 знаков с пробелами. Каждый дополнительный знак - 100 тенге.
Соотношение сторон и разрешение: 9:16 рекомендуемое разрешение 1080 x 1920
Размер файла: до 200–500 МБ. Длительность: от 10 секунд до 1 минуты
Формат фото: горизонтальное изображение 4:5, квадратное 1:1.
Разрешение: 1080×1350 пикселей, квадратное 1080×1080 пикселей.
|
русская версия
|
услуга
|
200 000
|
казахская версия
|
100 000
|
3
|
Размещение поста в Telegram**
|
Текст до 1000 знаков с пробелами, Каждый дополнительный знак - 100 тенге.
Соотношение сторон и разрешение: 9:16 рекомендуемое разрешение 1080 x 1920
Размер файла: от 200 до 500 МБ. Длительность: от 10 секунд до 1 минуты
Формат фото: горизонтальное изображение 4:5, квадратное 1:1.
Разрешение: 1080×1350 пикселей, квадратное 1080×1080 пикселей.
|
русская версия
|
услуга
|
100 000
|
казахская версия
|
75 000
|
*
|
Стоимость размещения сторис в социальных сетях Facebook/Instagram составляет 50% от стоимости соответствующего поста
|
**
|
Размещение материала в Telegram аккаунте МИА «Казинформ» осуществляется только при размещении соответствующего материала на сайте МИА «Казинформ»
Оплата по договору на размещение Агитационных материалов осуществляется на основании выставленного Предприятием счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.
Письменные заявления принимаются Предприятием с 23 июля 2026 года по 18 августа 2026 года включительно, кроме выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13:00 до 14:30 часов, по адресу: город Астана, улица Акмешит 3, 06 этаж, офис 606, телефоны 570269 (внут. 620.)
Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются.
РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента
Республики Казахстан» Управления делами
Президента Республики Казахстан