Об условиях работы участковых инспекторов рассказали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О создании условий для работы участковых полицейских рассказали в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов на своей странице в Facebook сообщил о том, что посетил несколько участковых пунктов полиции в Таразе и ознакомился с их материально-технической оснащенностью.

«Удостоверился, что созданы необходимые условия для несения службы и приема граждан в круглосуточном режиме, камеры видеонаблюдения выведены на экран в кабинете участкового инспектора полиции», - отметил он.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в участковом пункте полиции в массиве «Карасу» Жанат Сулейменов провел встречу с жителями, обсудил актуальные вопросы, в том числе перевод местной полицейской службы на сервисную модель работы, где ключевая роль отведена участковым инспекторам.

«В Казахстане внедряется сервисная модель полиции, в которой важную роль играют участковые полицейские. Эта модель подразумевает новые форматы работы с населением - шаговая доступность, тесное партнерство с жителями. В реформах местной полицейской службы по принципу «полиция в шаговой доступности» ключевая роль отводится участковому инспектору полиции. В целях повышения уровня доверия населения к полиции увеличивается количество участковых пунктов полиции, улучшается их материально-техническая база. Они позволяют выстраивать отношения с населением в рамках концепции «слышащего государства», привлекать общественность к обеспечению общественного порядка», - отметил глава жамбылского гарнизона.

По данным ведомства, на сегодняшний день по области 367 участковых инспекторов полиции и 85 их помощников. Всего в Жамбылской области 197 участковых пунктов полиции, в том числе в областном центре находятся 30 и в районах – 167 ОП. С 2021 по 2025 годы на территории региона планируется построить 27 стационарных и 25 участковых пунктов полиции. В этом году - пять УПП и четыре СПП.

Жанат Сулейменов также добавил, что горожане активно предлагают свою помощь стражам порядка. Хороший пример показывают жители массива «Карасу». Двоим общественным помощникам были вручены грамоты. Инициативные граждане оказывают содействие в профилактике правонарушений.

В ходе встречи жители задали интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы. Они поблагодарили участковых инспекторов полиции за профессионализм и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей

«Одним из важнейших индикаторов статуса профессии участкового инспектора полиции является ее престиж, то есть оценка привлекательности данной профессии, как в глазах общественного мнения, так и в глазах самих сотрудников полиции. Сегодня повышение престижа участкового полицейского становится задачей государственного масштаба, решение которой касается, прежде всего, как территориальных органов, так и государства в целом», - подчеркнул глава жамбылского гарнизона

ПО его мнению, особая роль в этом принадлежит государственным структурам региональных уровней, органам местного самоуправления, общественным институтам.

«На основе анализа опыта деятельности отдельных регионов Казахстана, анализируются причины, которые отрицательно сказываются на престиже этой службы, и, наоборот – можно предложить ряд мер правового и организационного характера, направленных на его повышение. Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил повышение статуса участкового инспектора полиции на законодательном уровне, предоставив все возможности для продуктивной работы, поскольку местная полицейская служба является подразделением полиции, которое непосредственно контактирует с населением. Участковый должен быть узнаваемым, авторитетным, доступным для граждан, должен активно защищать их права. Расширяются полномочия участкового в сфере профилактики правонарушений и бытового насилия. Одновременно внедряются в практику пошаговые алгоритмы действий участковых в вопросах коммуникаций с населением», - резюмировал начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.