Об усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде рассказали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об усилении ответственности в административном законодательстве за вождение в нетрезвом виде рассказал начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Аскар Таженов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, значительно увеличены сроки лишения права управления транспортными средствами. Если раньше за управление транспортным средством в состоянии опьянения впервые водитель лишался прав сроком на 3 года, то в соответствии с нововведениями, этот срок составляет уже 7 лет», - сказал Аскар Таженов на брифинге.

Во-вторых, по его словам, введен новый вид административного взыскания в виде ареста, который применяется в обязательном порядке наряду с лишением права управления.

«Теперь нетрезвый водитель, даже если привлекается впервые, помимо лишения он подвергается административному аресту на 15 суток. В случае, если пьяный водитель совершит дорожно-транспортное происшествие, где причинен материальный ущерб без вреда здоровью людей, предусмотрен административный арест на 20 суток с лишением права управления на 7 лет», - пояснил Аскар Таженов.

Спикер напомнил, что ранее, за подобное правонарушение было предусмотрено лишение права управления на 4 года без административного ареста.

При совершении подобных действий повторно в течение года после истечения срока взыскания, предусмотрена санкция в виде административного ареста на 20 суток и лишение права управления на 8 лет.

«Также усилена ответственность за отказ водителей от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. С начала 2020 года таких водителей лишают права управления на 8 лет, тогда как ранее было 3 года. Кроме того, таких водителей подвергают административному аресту сроком на 15 суток», - добавил Аскар Таженов.