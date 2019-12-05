Об усилении ответственности руководителей за коррупцию среди подчиненных рассказали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций ВКО руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Ерлан Жалмагамбет рассказал об усилении персональной ответственности руководителей за коррупцию среди подчиненных и восстановлении института антикоррупционной экспертизы. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на ифноцентр ВКО.

По словам Ерлана Жалмагамбета, с принятием закона в стране наступает новый этап противодействия коррупции. Впервые в истории независимого Казахстана на законодательном уровне закреплена ответственность руководителей за своих подчиненных. Данная норма включена в закон по прямому поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Теперь политические государственные служащие, а это министры и их заместители, акимы и заместители акимов областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, акимы районов обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления. Согласно новой редакции закона, первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда или прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного.

Руководитель Антикоррупционной службы разъяснил, какие лица понимаются под непосредственными подчиненными. Так, для руководителя центрального государственного органа, то есть министра – это его заместители, ответственный секретарь либо руководитель аппарата, руководители областных подразделений; для акима области, города республиканского значения, столицы непосредственными подчиненными являются его заместители, руководитель аппарата, аким района (города областного значения), заместитель руководителя центрального государственного органа (вице-министр) подает в отставку в случае совершения коррупционного преступления руководителем курируемого им ведомства или самостоятельного структурного подразделения; заместитель акима области несет ответственность за руководителей курируемых им исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета; аким района ответственен за своих заместителей, руководителя аппарата, руководителей курируемых районных исполнительных органов, акимов сел, поселков, сельских округов.

Стоит отметить, что согласно Закону «О государственной службе» заявление об отставке подается должностному лицу, назначившему государственного служащего на должность. Принять или не принять отставку это прерогатива лица, назначившего политического служащего на должность. В отношении всех других руководителей, которые являются не политическими, а административными государственными служащими корпуса А и Б, законом вводится дисциплинарная ответственность в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления.

Наряду с этим, подписанным Главой государства законом вводится обязанность руководителей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками. Невыполнение или ненадлежащее выполнение этой обязанности влечет дисциплинарную ответственность руководителя.

Антикоррупционная служба, как уполномоченный орган, будет активно поднимать эти вопросы, беспокоить госорганы, инициировать рассмотрение ответственности руководителей. Задача Агентства – организовать работу по превенции коррупции и на деле заниматься профилактикой и предупреждением коррупции.

Как рассказал Ерлан Жалмагамбет, всего за 2019 год было зарегистрировано 130 коррупционных преступлений, совершенных представителями государственных органов области. Ущерб на сегодняшний день составляет более чем 400 млн тенге.