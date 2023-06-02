Об усилении экономического давления на угольную отрасль страны заявила Зульфия Сулейменова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова заявила о высокой уязвимости Центральноазиатского региона к климатическим изменениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш регион сталкивается с опустыниванием, утратой биологического разнообразия, сокращением площадей ледников, истощением водных ресурсов, экстремальными гидрологическими явлениями. Решение этих проблем требует от нас срочных и скоординированных действий по вопросам адаптации к изменению климата и смягчению последствий», - сказала Зульфия Сулейменова на III Международном конгрессе «ECOJER Carbon Neutrality Pathways».

Она напомнила, что международным трендом развития для решения проблем изменения климата является переход от индустриальной повестки к климатической.

«Экономическое давление на угольную отрасль усиливается. Крупные финансовые институты полностью отказались от проектов, связанных с углем в пользу зеленых технологий. Наблюдается устойчивый тренд декарбонизации крупных экономик мира», - отметила министр.

По ее словам, Республика Казахстан всецело поддерживает глобальную повестку по активизации усилий и повышению амбиций для достижения цели Парижского соглашения.

«Важным подтверждением этому является утверждение Главой государства Стратегии достижения углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года. Достижение углеродной нейтральности будет обеспечено за счет декарбонизации выбросов от производства и использования энергии, а также мероприятий по повышению поглощений и компенсации углерода», - добавила Зульфия Сулейменова.