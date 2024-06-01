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    18:25, 31 Май 2024 | GMT +6

    Антикор РК и генпрокуратура Азербайджана усилят борьбу с транснациональной коррупцией

    Об усилении борьбы с транснациональной коррупцией договорились глава Антикора Казахстана и генпрокурор Азербайджана
    Фото: Серикбол Кошмаганбетов/ Kazinform

    В Баку прошла встреча председателя Антикоррупционной службы Асхата Жумагали с Генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, передает собственный корреспондент агентств Kazinform.

    В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и обмена опытом в противодействии коррупции.

    Стороны договорились о необходимости создания механизмов для совместных расследований и оперативного обмена информацией, усиления борьбы с транснациональной коррупцией и реагирования на возникающие угрозы.

    Большое внимание было уделено вопросам цифровизации и использования современных технологий в антикоррупционной деятельности, мониторинга целевого использования бюджетных средств.

    Кроме того, они выразили заинтересованность в разработке и внедрении образовательных программ для сотрудников антикоррупционных органов, возможность проведения обучающих семинаров и тренингов, в целях повышения профессиональной подготовки сотрудников.

    Также была подчеркнута важность активного участия в работе международных организаций, таких как ОЭСР и ГРЕКО, обмена передовым опытом в борьбе с коррупцией.

    Об усилении борьбы с транснациональной коррупцией договорились глава Антикора Казахстана и генпрокурор Азербайджана
    Фото: Серикбол Кошмаганбетов/ Kazinform

    По результатам мероприятия было предложено начать практику обмена научными данными и аналитическими материалами, что позволит более эффективно осуществлять анализ причин и последствий коррупции.

    Для координации предложенных подходов было инициировано создание совместной рабочей группы, которая будет заниматься разработкой и мониторингом реализации проектов и инициатив.

    Теги:
    Тюркский мир Азербайджан Внешняя политика Казахстана Антикор Интеграция и партнерство
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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