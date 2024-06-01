Антикор РК и генпрокуратура Азербайджана усилят борьбу с транснациональной коррупцией

В Баку прошла встреча председателя Антикоррупционной службы Асхата Жумагали с Генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, передает собственный корреспондент агентств Kazinform.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и обмена опытом в противодействии коррупции.

Стороны договорились о необходимости создания механизмов для совместных расследований и оперативного обмена информацией, усиления борьбы с транснациональной коррупцией и реагирования на возникающие угрозы.

Большое внимание было уделено вопросам цифровизации и использования современных технологий в антикоррупционной деятельности, мониторинга целевого использования бюджетных средств.

Кроме того, они выразили заинтересованность в разработке и внедрении образовательных программ для сотрудников антикоррупционных органов, возможность проведения обучающих семинаров и тренингов, в целях повышения профессиональной подготовки сотрудников.

Также была подчеркнута важность активного участия в работе международных организаций, таких как ОЭСР и ГРЕКО, обмена передовым опытом в борьбе с коррупцией.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов/ Kazinform

По результатам мероприятия было предложено начать практику обмена научными данными и аналитическими материалами, что позволит более эффективно осуществлять анализ причин и последствий коррупции.

Для координации предложенных подходов было инициировано создание совместной рабочей группы, которая будет заниматься разработкой и мониторингом реализации проектов и инициатив.