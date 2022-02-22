Об уровне влагозапасов в снежных покровах рассказали в Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал об уровне влагозапасов в снежных покровах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 февраля влагозапасы в снежном покрове выше среднемноголетних значений наблюдаются в Акмолинской области на 25% в бассейне реки Селеты; в Костанайской области в бассейнах рек Торгай и Караторгай на 12% и 57% соответственно; в Западно-Казахстанской области в бассейнах рек Чижа-2 и Утва до 22%», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По его словам, на большей части равнинной территории влагозапасы ниже среднемноголетних значений. Таким образом, в этом году в большинстве бассейнов равнинной территории ожидается маловодье.

«На горной территории страны ситуация по снегозапасам следующая. На востоке в зоне Бухтарминского и Шульбинского водохранилища уровень снегозапасов выше среднемноголетних значений до 22%. На юго-западных склонах хребта Тарбагатай ниже среднемноголетних значений на 38%. На левобережных притоках реки Ертис в пределах среднемноголетних значений. Уровень снегозапасов в горах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ниже среднемноголетних значений», - отметил министр.

«Кроме того, необходимо отметить, что в бассейнах горных рек восточных и южных регионов, формируемых на территории страны, паводки будут формироваться в случае выпадения сильных осадков в виде дождя», - заключил С. Брекешев.

Напомним, министр по ЧС Юрий Ильин перечислил регионы Казахстана с высокими рисками подтопления.