Об уровне вакцинации от КВИ на крупных предприятиях РК рассказал главный госинспектор труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об уровне вакцинации на крупных предприятиях Казахстана рассказал главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть такие крупные предприятия как «МАЭК» (Мангистауский атомный энергокомбинат) в Мангистауской области, как «Арселормиттал» в Карагандинской области, как «Казахмыс» в Карагандинской области, где работает большое количество работников. По нашей информации, в «МАЭК» на сегодняшний день благодаря слаженной работе акимата и руководства данной компании 82% работников вакцинированы от КВИ. 82% работников «Арселормиттал» вакцинированы и 78% работников на «Казахмыс» вакцинированы», - сказал Толеген Оспанкулов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ранее он пояснил, имеют ли работодатели право отстранить невакцинированного сотрудника от работы.

«Вакцинация на сегодняшний день актуальная тема, к нам очень много вопросов поступает. Министерство здравоохранения ввело свои санитарные нормы, которые уже действуют с понедельника. Там прописано, что работодатель не должен допускать работников, которые не прошли обязательную вакцинацию», - отметил Толеген Оспанкулов.