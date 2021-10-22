Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Об уровне вакцинации от КВИ на крупных предприятиях РК рассказал главный госинспектор труда

Автор:  
Серик Сабеков
22 Октября 2021, 14:15
Об уровне вакцинации от КВИ на крупных предприятиях РК рассказал главный госинспектор труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об уровне вакцинации на крупных предприятиях Казахстана рассказал главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть такие крупные предприятия как «МАЭК» (Мангистауский атомный энергокомбинат) в Мангистауской области, как «Арселормиттал» в Карагандинской области, как «Казахмыс» в Карагандинской области, где работает большое количество работников. По нашей информации, в «МАЭК» на сегодняшний день благодаря слаженной работе акимата и руководства данной компании 82% работников вакцинированы от КВИ. 82% работников «Арселормиттал» вакцинированы и 78% работников на «Казахмыс» вакцинированы», - сказал Толеген Оспанкулов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ранее он пояснил, имеют ли работодатели право отстранить невакцинированного сотрудника от работы.

«Вакцинация на сегодняшний день актуальная тема, к нам очень много вопросов поступает. Министерство здравоохранения ввело свои санитарные нормы, которые уже действуют с понедельника. Там прописано, что работодатель не должен допускать работников, которые не прошли обязательную вакцинацию», - отметил Толеген Оспанкулов.


Минтруда РК   Здравоохранение   Занятость   Коронавирус в РК   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной