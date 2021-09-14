Об уровне кредитования экономики в этом году сообщили в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об уровне кредитования экономики в текущем году рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года кредитный портфель вырос на 9,5% и составил 16,0 трлн тенге. Кредиты населения увеличились на 17,8% до 8,9 трлн тенге, кредиты бизнесу до 7,2 трлн тенге, в том числе малому бизнесу – на 12,8%, до 2,8 трлн тенге», - сказал Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка сообщил, что стоимость кредитных ресурсов реальному сектору экономики снизилась до 11,6% с 12% в июле прошлого года.

Ерболат Досаев также рассказал, что делается для реализация антикризисных инициатив Главы Государства.

По данным финрегулятора, в рамках программы «Экономика простых вещей» на 10 сентября текущего года в банки второго уровня и Агрокредитную корпорацию поступило 3 986 заявок на 1,5 трлн тенге, одобрено 3 356 проектов на сумму более 1 трлн тенге, выдано 3 260 займов на 880 млрд тенге.

В рамках поддержки предприятий в наиболее пострадавших секторах по Программе льготного кредитования на 10 сентября текущего года банкам выдано 10 884 займов на сумму более 1 трлн тенге.

В рамках программы «7-20-25» на 9 сентября текущего года банками одобрено 40 583 заявок на 500 млрд тенге, выдано 30 706 займа на сумму 369,9 млрд тенге.