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Об уровне доверия к полиции рассказали в МВД РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
25 Марта 2022, 16:51
Об уровне доверия к полиции рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первые данные об уровне доверия к полиции после январских событий получим, спустя 6 месяцев. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исследование уровня доверия к правохранительной системе и в целом к полиции осуществлятся сторонними организациями, в частности Агенством стратегического планирования. Для него разработана соответствующая методика. Оценка качества работы доверия к полиции проводится один раз в полугодии сторонними организациями. То есть, первые данные об уровне доверия к полиции после январских событий получим через 6 месяцев», - отметил на брифинге в СЦК Алексей Милюк.

Спикер также прокомментировал вопрос журналиста о том, что после январских событий уровень доверия к полиции снизился.

«Не готов согласиться с вами, что граждане повально обвиняют полицию в тех или иных деяниях, напротив, в обществе складывается устойчивое мнение, что безопасность – гарантия и основа стабильности и развития. Если в стране будет безопасно, это сподвигнет на социально-экономическое развитие», - добавил он.


Безопасность   МВД РК   Общество  
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