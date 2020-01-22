Об универсальных правилах защиты напомнил казахстанский эпидемиолог из-за коронавируса в Китае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как уберечь себя от нового коронавируса, рассказал известный казахстанский эпидемиолог Сакен Амиреев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Китае продолжают бороться с неизвестной формой вируса. Официально подтверждено 440 случаев заражения. Несколько случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Японии, Тайланде и Южной Корее, Тайване и США.

По мнению известного казахстанского эпидемиолога, профессора Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Сакена Амиреева, опасна мутация вируса, после которой болезнь, возможно, начала передаваться от человека к человеку.

«Происходит мутация вируса. Она будет передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. Это очень опасно. Почему так произошло? Вирус ищет способы выживания. Чтобы не погибнуть, он адаптировался под организм человека и теперь может распространяться. Это становится суперактуальной проблемой. Пока много неясного. Теперь еще в других соседних странах зафиксированы случаи заражения», - цитирует Сакена Амреева пресс-служба медуниверситета.

Профессор отметил, что симптомы болезни схожи с ОРВИ и ГРИППом. Поэтому казахстанцам эпидемиолог рекомендует следовать простым, но проверенным правилам предосторожности.

«Хотя бы маску надеть всем, кто работает с больными, особенно медицинским работникам. Все меры предосторожности нужно предпринимать. Самый аккуратный народ – японцы. Если им сказать, нужно маску надеть, то вся Япония ходит в масках. А мы же иногда даже маску неправильно надеваем, закрываем рот, а через нос все проникает. Поэтому осторожность каждый человек должен соблюдать. Главные правила – надеть маски, в нос хотя бы оксолиновую мазь мазать, будет защита. С собой нужно носить несколько свежих масок, менять в течение дня, использованные маски не бросать дома, а правильно утилизировать, лучше сжигать. Это универсальные правила защиты в период распространения вирусных заболеваний. От коронавируса какие-то препараты еще не созданы, поэтому лучше защищаться проверенными способами», - рассказал Сакен Амиреев.

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Китай, однако страны, граничащие с КНР, принимают меры предосторожности самостоятельно. Так в Казахстане в международных аэропортах Алматы и Нур-Султана проверяют пассажиров, прилетевших из поднебесной на специальных тепловизорах.

За распространением ранее неизвестного коронавируса из Китая следят и в Евросоюзе .

Отметим, вспышка ранее неизвестного вируса, который впервые был выявлен у жителей китайского города Ухань в центре Китая, началась в декабре минувшего года.