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Об уникальной ценности облачного сервиса Huawei для рынка Центральной Азии рассказал представитель компании

Автор:  
Татьяна Кудренок
9 Июня 2023, 10:43
Об уникальной ценности облачного сервиса Huawei для рынка Центральной Азии рассказал представитель компании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Компания Huawei впервые в Алматы провела большое мероприятие - Huawei ME & CA Tech Carnival 2023. Здесь приняли участие более 480 клиентов и партнеров из Казахстана, Узбекистана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и других стран. В ходе этой встречи были представлены последние инновационные продукты, в том числе новые решения и облачные услуги Huawei Cloud.

Платформа Huawei Cloud играет важную роль в цифровизации интернет-компаний и организаций. Все больше предприятий объединяют свои усилия с Huawei Cloud, ускоряя и упрощая внедрение цифровых технологий. Вице-президент по консалтингу и решениям компании Huawei Cloud в регионах Ближнего Востока и Средней Азии Рой Луо корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о том, какой уникальный вклад компания может привнести на рынки Ближнего Востока и Центральной Азии, о концепции «все как услуга», об облачных платформах и решениях, предлагаемых Huawei не только для компаний, но и для правительства региона.

Представитель Huawei Рой Луо заявил, что Китай и центрально-азиатские страны тесно сотрудничают в разных сферах, и оно будет дальше развиваться. По его словам, Huawei на сегодня располагает передовые информационно-коммуникационные технологии и имеет широкие возможности в этой сфере.

Уникальные ценности облачного сервиса Huawei для рынков Ближнего Востока и Центральной Азии

Рынки Ближнего Востока и Центральной Азии, по словам Рой Луо, являются быстро развивающимися.

«Ценность Huawei и то, что компания может привнести на эти рынки, определяется нашим богатым опытом в области облачных технологий и телекоммуникационных технологий. У нас есть более чем 10-летний опыт работы с облачными технологиями и богатый опыт в области искусственного интеллекта. Эти две технологии позволяют нашим компаниям трансформироваться и адаптироваться к изменениям окружающей среды в условиях рынка и сделать свой бизнес более эффективным и прибыльным.

Неважно, насколько вы развиты, эта технология может иметь для вас большой смысл, потому что, если вы уже продвинутая компания с очень высоким доходом, то добьетесь еще большего дохода. Это значит, что у вас есть масштаб, а масштабировать постепенно, если у вас крупный бизнес - задача не из легких. Это больше касается повышения эффективности вашего бизнеса. Именно поэтому высокоразвитым компаниям наши технологии помогают преобразовываться и повышать эффективность», - отметил Рой Луо.

Спикер также заметил, что компаниям Центральной Азии Huawei предоставляет возможность быстро расти и достигать большей доли на рынке, привлекать больше клиентов и увеличивать доход. По его словам, цифровые технологии компании также способствуют трансформации государственного сектора.

«Правительствам также необходимо развиваться, внедрять цифровые услуги, технологии электронного правительства, чтобы соответствовать новым требованиям времени и сделать жизнь граждан безопаснее. Люди ожидают более удобного и качественного обслуживания. Учитывая эти тенденции наша компания

совместно с партнерами выпускает решения для государственного сектора. Чтобы повысить эффективность работы правительственных учреждений и качество обслуживания населения, в эти решения интегрируются процессы предоставления услуг на основе технологий облачных вычислений, больших данных, искусственного интеллекта», - заявил он.

Huawei Cloud: все как услуга

«Если вы хотите узнать, какой вклад мы можем внести в развитие знаний, вы знаете, что Huawei продвигает концепцию «все как услуга». В основном она состоит из трех частей: «инфраструктура как услуга», «технология как услуга» и «экспертиза как услуга». Передача знаний является частью «экспертизы как услуги», но не только. Например, вам нужно быстро развернуть какую-то систему и у вас есть два варианта, как поступить. Во-первых, вы можете найти опытных людей, которые сделают это за вас. Во-вторых, вы можете положиться на передовую облачную платформу, где эти услуги можно запустить за пару кликов. Для сложных вещей, таких как сложная миграция приложений, цифровая трансформация и так далее, мы предоставляем «технологию как услугу» и «опыт как услугу», где мы можем поделиться некоторыми уже готовыми технологиями, готовыми к использованию. Вам не нужно глубоко погружаться в эту технологию, вы можете просто взять ее и использовать, а мы научим вас как. «Экспертиза как услуга» похожа на сквозной консалтинг, в нее входят все этапы вашей цифровой трансформации от самой базовой идеи и до конца, от построения системы до эксплуатации и поддержки системы», - отметил Рой Луо.


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