Об улучшении условий содержания осужденных рассказал глава МВД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры реализуются для улучшения условий содержания осужденных, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пересмотрены нормы питания осужденных, путем увеличения веса и расширения ассортимента продуктов (на 49%, с 680 до 1018 тенге). Увеличен вес посылок (с 14 до 20 кг). Расширен перечень предметов, разрешенных для личного пользования. У осужденных появилась возможность приобретать продукты питания, одежду, книги посредством электронных магазинов с оплатой банковскими картами», - сказал Ерлан Тургумбаев.
Министр добавил, что осужденные осваивают новые профессии, востребованные на рынке труда. Это необходимо для компенсации ущерба, помощи семье, последующей социальной адаптации в обществе.
В связи с полной технической изношенностью за последние 2 года ликвидированы шесть ветхих колоний. Поэтапно обеспечивается переход от отрядно-барачного на покамерное содержание.
Сейчас функционируют 9 таких учреждений, в которых содержатся 4,3 тысячи осужденных.
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