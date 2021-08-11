+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Об укреплении курса тенге заявили в Нацбанке

11 Августа 2021 10:50
Поделиться:
Об укреплении курса тенге заявили в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев доложил об укреплении курса тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Свыше 66 тысяч квартир сдано в эксплуатацию за 7 месяцев
В южных областях Казахстана сохраняется процесс маловодья – Минсельхоз В обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция Какую продукцию и в какие страны экспортируют предприниматели СКО

«За июль т.г. курс тенге укрепился на 0,7% до 424,45 тенге за доллар США на фоне роста цены на нефть. Несмотря на волатильность в течение июля, нефтяные котировки выросли на 1,6% до 76,33 долларов США», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, главными факторами, оказавшими влияние на формирование цены на нефть, стали достижение договоренности ОПЕК+ об ежемесячном увеличении добычи с августа, а также данные о снижении запасов в США и роста спроса на топливо.

«Дополнительную поддержку тенге оказывали конвертация активов Нацфонда для выделения трансфертов, продажа квазигосударственным сектором на сумму 480 млн долларов США и конвертация на биржевом рынке валютной выручки экспортерами в период налоговых выплат», - заключил глава Нацбанка.



Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Свыше 66 тысяч квартир сдано в эксплуатацию за 7 месяцев
В южных областях Казахстана сохраняется процесс маловодья – Минсельхоз
В обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция
Какую продукцию и в какие страны экспортируют предприниматели СКО
Популярное
1 Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
2 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
3 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
4 Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
5 Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
6 «Канал» поставки наркотических средств ликвидировали в Нур-Султане
Читайте также
Более 700 млрд займов выдано по программе «Экономика простых вещей»
Объем безналичных транзакций вырос в 2,3 раза в РК
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
«Канал» поставки наркотических средств ликвидировали в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив