Об укреплении курса тенге заявили в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев доложил об укреплении курса тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За июль т.г. курс тенге укрепился на 0,7% до 424,45 тенге за доллар США на фоне роста цены на нефть. Несмотря на волатильность в течение июля, нефтяные котировки выросли на 1,6% до 76,33 долларов США», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, главными факторами, оказавшими влияние на формирование цены на нефть, стали достижение договоренности ОПЕК+ об ежемесячном увеличении добычи с августа, а также данные о снижении запасов в США и роста спроса на топливо.

«Дополнительную поддержку тенге оказывали конвертация активов Нацфонда для выделения трансфертов, продажа квазигосударственным сектором на сумму 480 млн долларов США и конвертация на биржевом рынке валютной выручки экспортерами в период налоговых выплат», - заключил глава Нацбанка.



