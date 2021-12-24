Об ухудшениях погодных условий предупредили водителей в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Нур-Султане зарегистрировано 168 дорожно-транспортных происшествий. Департамент полиции города в связи с погодными условиями и выпадением осадков обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
«Строго соблюдайте ПДД, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал.
Водителям транспортных средств необходимо отказаться от совершения резких маневров и торможений, это может привести к потере контроля над транспортным средством в условиях сложившейся погоды. Позаботьтесь о принятии дополнительных мер для обеспечения личной безопасности при передвижении по дорогам», - предупреждают в департаменте полиции.
Пешеходам необходимо при переходе проезжей части, убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта. При переходе через дорогу важно отвлечься от гаджетов, снять наушники и убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта.
Меры предосторожности помогут значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, на большую часть территории РК 24 декабря по-прежнему будет оказывать влияние Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, где ожидается снег, в южных регионах осадки (дождь, снег), лишь на западе республики преимущественно без осадков. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке, в центре страны с низовой метелью.
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