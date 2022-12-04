Об ухудшении состояния здоровья легендарного футболиста Пеле сообщили СМИ

4 Декабря 2022, 04:38

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Трехкратному чемпиону мира по футболу 82-летнему бразильцу Пеле больше не помогает лечение химиотерапией, он находится на паллиативном лечении в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Об этом сообщают бразильские СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола.

Пожелание здоровья легендарному спортсмену появилось на башне «Эспайр тауэр» в Катаре, где в эти дни проходит чемпионат мира по футболу.

«Пеле, поправляйся скорее», - написано на здании.