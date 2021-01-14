Об ухудшении ситуации с распространением коронавируса заявили санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области заявили о возможном ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента Арман Кушбасов сообщил, что репродуктивное число сейчас составляет 0,99. Область подошла к «красной зоне».

«Тенденция ухудшается. Если число R будет превышать единицу, то регион переместится в «красную зону» и нам придется усиливать ограничительные мероприятия. Чтобы этого не произошло, нужно продолжать соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности, избегать мест скопления людей, соблюдать социальное дистанцирование и носить маски», - сказал А. Кушбасов.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 59 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 9 350. Из них 60% случаев выявили среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, 23% - среди контактных и 17% - при профилактическом обследовании.

Коронавирус выявляют во всех возрастных категориях. Большая часть – среди североказахстанцев старше 50 лет – 47%.

«Активная регистрация случаев коронавируса отмечается среди завозных категорий лиц. Всего с 6 октября 2020 года по 12 января 2021 года прибыли через пункты пограничного контроля 50,6 тысячи человек. Из них пеших пассажиров со справками – 16,2 тысячи, около 2,5 тысячи – без справок. Выявлено 222 человека с положительным результатом на коронавирус. 324 иностранным гражданам въезд был запрещен из-за отсутствия справки о прохождении теста на COVID-19», - сообщил А.Кушбасов.

Всего в регионе зарегистрировали 364 завозных случая коронавируса, что составляет 4% от общего числа инфицированных.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 834 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В Северо-Казахстанской области зафиксировано 59 случаев инфицирования КВИ за сутки.