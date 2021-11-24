НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об ухудшении ситуации на электроэнергетическом рынке Казахстана заявил мажилисмен Дюсенбай Турганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время наблюдается ухудшение ситуации на электроэнергетическом рынке Республики Казахстан, связанное с дефицитом электрической энергии и мощности в энергосистеме страны. В течение ноября происходили веерные отключения потребителей, включая бытовых потребителей, а также вводились ограничения по электроэнергии для потребителей южных регионов Казахстана», - сказал Дюсенбай Турганов, озвучивая депутатский запрос в адрес заместитея Премьер-Министра РК Романа Скляра.

Было отмечено, что для решения проблемы нехватки электроэнергии осуществляется импорт по дорогой цене электроэнергии из РФ. В качестве одной из главных причин возникшей ситуации называют бесконтрольное потребление электроэнергии так называемыми «серыми» майнерами, то есть лицами, осуществляющими деятельность по цифровому майнингу незаконно.

«Следует отметить, что благодаря своевременным принятым законодательным изменениям и дополнениям в вопросы об информатизации и налогообложения деятельность по цифровому майнингу в Республике Казахстан с 2020 года стала абсолютно легальна. А с января 2022 года, майнеры, осуществляющие свою деятельность законным способом, будут уплачивать в государственную казну новый вид налога за свою деятельность», - добавил Дюсенбай Турганов.

Тем не менее, как отметил депутат, на фоне назревающего дефицита электроэнергии у общества создается неверное, превратное мнение о цифровом майнинге, как о виновнике энергетического кризиса и складывается впечатление, что государственные органы не занимаются данной проблемой в необходимой мере. Не видны действенные меры и их результаты, отсутствует должная координация государственных органов в этом важном процессе.

По словам мажилисмена, в первую очередь, для решения вышеуказанных проблем, необходимо активизировать работу по выявлению так называемых «серых» майнеров и пресечению их незаконной деятельности, что в свою очередь позволит также пресечь незаконное потребление ими электроэнергии, в которой так остро нуждаются законные потребители.

Для скорейшего решения данного вопроса предлагаются следующие меры:

уполномоченным государственным органам в срочном порядке разработать мероприятия по выявлению, пресечению и привлечению к ответственности незаконно действующих майнинговых компаний;

разработать и принять необходимые требования и критерии для упорядочения деятельности майнеров и развития комплексной экосистемы обращения цифровых активов на базе МФЦА для сокращения доли теневой экономики;

разработать и принять необходимые нормативные правовые документы, для вовлечения майнеров в процесс развития ВИЭ в Казахстане.

принять необходимые меры для скорейшего ввода в действие балансирующего рынка электроэнергии и использовать потенциал майнеров в процессе урегулирования дисбалансов в единой энергосистеме Казахстана.

разработать комплекс мер по опережающему развитию генерирующих мощностей страны.