Об угрозе вейповой эпидемии в Казахстане предупредили эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на фоне снижения зависимости от табакокурения и несмотря на принятые законодательные нормы, растет вейповая эпидемия, особенно среди детей и подростков, считает эксперт Национального центра охраны здравоохранения Министерства здравоохранения РК Жанара Калмакова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

«В будущем необходимо срочно вводить строгий запрет оборота вейпов по аналогии с запретом снюсов, а также повысить сбор акцизов с нагреваемого табака и устройств его потребления ввиду полного их приравнивания к обычным сигаретам», - отметила Ж. Калмакова.

Она обращает внимание на заметный прогресс в борьбе с табакокурением среди населения с помощью государственных мер контроля и законодательных рычагов, действующих в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Ряд государственных мер по контролю над табаком, предпринятые в 2009 году и усиленные в 2020 году с введением Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», привели к снижению потребления сигарет в Казахстане почти на 7%.

По данным НЦОЗ, если в 2007 году курением сигарет увлекались около 27% казахстанцев, то уже в 2019 году табакокурение снизилось до 20,4% среди взрослого населения. Сейчас этой вредной привычкой страдают 36,5% мужчин и 6% женщин. При этом значительное уменьшение числа курильщиков произошло среди мужчин - на 14%, согласно исследованиям GATS (Глобального исследования ВОЗ) 2014 и 2019 года.

По данным опроса GATS, более 70% казахстанцев поддерживают запрет на курение и меры по созданию среды, свободной от табачного дыма. Его воздействие снизилось с 2014 по 2019 год в колледжах, университетах и медицинских учреждениях более чем на 70%, в правительственных зданиях и в общественном транспорте - на 50%, на рабочих местах внутри помещений - на 40%, в то время как в барах и ночных клубах воздействие табачного дыма увеличилось на 11,3%.