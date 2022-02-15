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Об угрозе вейповой эпидемии в Казахстане предупредили эксперты

15 Февраля 2022 19:07
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Об угрозе вейповой эпидемии в Казахстане предупредили эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на фоне снижения зависимости от табакокурения и несмотря на принятые законодательные нормы, растет вейповая эпидемия, особенно среди детей и подростков, считает эксперт Национального центра охраны здравоохранения Министерства здравоохранения РК Жанара Калмакова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

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«В будущем необходимо срочно вводить строгий запрет оборота вейпов по аналогии с запретом снюсов, а также повысить сбор акцизов с нагреваемого табака и устройств его потребления ввиду полного их приравнивания к обычным сигаретам», - отметила Ж. Калмакова.

Она обращает внимание на заметный прогресс в борьбе с табакокурением среди населения с помощью государственных мер контроля и законодательных рычагов, действующих в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Ряд государственных мер по контролю над табаком, предпринятые в 2009 году и усиленные в 2020 году с введением Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», привели к снижению потребления сигарет в Казахстане почти на 7%.

По данным НЦОЗ, если в 2007 году курением сигарет увлекались около 27% казахстанцев, то уже в 2019 году табакокурение снизилось до 20,4% среди взрослого населения. Сейчас этой вредной привычкой страдают 36,5% мужчин и 6% женщин. При этом значительное уменьшение числа курильщиков произошло среди мужчин - на 14%, согласно исследованиям GATS (Глобального исследования ВОЗ) 2014 и 2019 года.

По данным опроса GATS, более 70% казахстанцев поддерживают запрет на курение и меры по созданию среды, свободной от табачного дыма. Его воздействие снизилось с 2014 по 2019 год в колледжах, университетах и медицинских учреждениях более чем на 70%, в правительственных зданиях и в общественном транспорте - на 50%, на рабочих местах внутри помещений - на 40%, в то время как в барах и ночных клубах воздействие табачного дыма увеличилось на 11,3%.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение  
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