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    18:44, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Об угрозе схода лавин в горах предупредили жителей Алматы и Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Об угрозе схода лавин в горах предупредили жителей Алматы и Алматинской области, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 м) в период 21-22 апреля возможен сход снежных лавин.
    Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.


    Теги:
    Погода Казгидромет Алматинская область Алматы
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