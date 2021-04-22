АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Об угрозе схода лавин в горах предупредили жителей Алматы и Алматинской области, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 м) в период 21-22 апреля возможен сход снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.