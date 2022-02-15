Об угрозе схода лавин предупредили жителей ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными метеоусловиями и усилением ветра, в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен самопроизвольный сход снежных лавин. Лавинная опасность сохраняется с 15 по 17 февраля 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог: «Усть-Каменогорск - Самарское», «Усть-Каменогорск - Зыряновск», «Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка - Северное», «Катон-Карагай – Согорное – Барлык (Печи)», «Катон-Карагай - Рахмановские ключи», на горе «Зубовская», района Алтай.

ДЧС ВКО рекомендует учитывать прогноз погоды, выходя на маршрут. Выезжать в горы нельзя в снегопад, при метели и штормовом ветре; не отправляться в поход в одиночку и в темное время суток. Обязательно сообщать о маршруте и планах своим близким, спасателям.

«Во время схода лавины постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду; попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности; при погружении в снег подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру: 112», - добавили в пресс-службу ДЧС.