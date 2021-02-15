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    13:55, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Об угрозе схода лавин предупредили жителей ВКО

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    ​УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ -Жителей Восточного Казахстана предупредили об угрозе схода лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    По информации областного филиала ГУ «Казселезащита», в связи с переменчивыми погодными условиями и усилением ветра в горных районах Восточно-Казахстанской области с 15 по 21 февраля 2021 года возможен сход снежных лавин. ​ ​ ​ ​ ​ ​

    «Ветровые надувы, большое коичество выпавшего снега, повышение температурного фона – все это создает условия для самопроизвольного схода лавин», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    Специалисты​ департамента обращаются к жителям области с просьбой воздержться от походов и поездок в горы и быть осторожными, проезжая мимо лавиноопасных склонов.

    ​«Сильные порывы ветра способны переносить огромные потоки снега, из-за чего рост снежного покрова с подветренной стороны может вырасти в несколько раз. О лавинной опасности можно узнать в мобильном приложении «Дармен», - добавили в ДЧС ВКО.



    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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