Об угрозе подтоплений дач предупредили жителей Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области синоптики предупредили о повышении уровня воды в реке Есиль у Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», на гидрологическом посту в Петропавловске уровень воды на 8.00 часов составил 926 см. Опасным уровнем считаются 1 004 см. При превышении критической отметки возможна угроза подтопления дачных участков и дорог, расположенных ниже по течению реки. Повышение уровня воды ожидается за счет добегания талого стока с верховьев рек.

За минувшие сутки Есиль у города поднялся на 46 см. Еще больше вниз по течению, у села Долматово Кызылжарского района – плюс 92 см. Сейчас уровень воды здесь составляет 987 см, критический – 1 450 см.

На Сергеевском водохранилище продолжается спад. Вода за сутки ушла на девять см, перелив через гребень плотины уже меньше метра – 96 см.