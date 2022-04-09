Об угрозе бесперебойного снабжения Павлодара водой заявила компания-монополист

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Градообразующее предприятие, которое снабжает водой Павлодар, заявило о том, что бесперебойное водообеспечение областного центра попало под угрозу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Бесперебойное водоснабжение областного центра находится под угрозой из-за образовавшихся наносов песка в районе насосной станции Южного Водозабора – единственного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятий и населения областного центра», - заявили сегодня в городе Нур-Султан представители павлодарской компаний ТОО «Павлодар-Водоканал», занимающейся водоснабжением города, и её учредителя - ТОО «WEST-Квазар».

По их информации, ТОО «WEST-Квазар», ранее занимавшееся очистительными работами русла реки Иртыш от песка и производившее из него строительные материалы, из-за решения местных властей вынуждено прекратить свою деятельность. А все обстоятельства данной проблемы, отметили они, свидетельствуют о попытке рейдерского захвата действующего бизнеса.

На брифинге представители градообразующего предприятия ТОО «Павлодар-Водоканал» призвали общественность обратить внимание на проблему обеспечения питьевой и технической водой население и промышленность города.

«В настоящее время ситуация с наносами песка только обостряется, и не проводить работы по очистке русла недопустимо, так как это повлечёт прекращение подачи воды в город Павлодар, что является прямой угрозой жизнеобеспечению города», - добавили они.

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Павлодар Нариман Каирленов прокомментировал, что ещё в 2018-2019 году эти земельные участки были выделены ТОО «WEST-КВАЗАР» для складирования песка, строительства водохозяйственных и гидротехнических зданий и сооружений.

«На данные строения были получены разрешения в 2019 году, и они были введены актом приёмки объектов в эксплуатацию. Природоохранной прокуратурой было вынесено предписание об отмене договоров аренды и признать предоставление земельных участков недействительным. В свою очередь управлением градостроительного и земельного контроля было подано исковое заявление в суд, и специализированным межрайонным экономическим судом Павлодарской области удовлетворено частично: признали договора аренды недействительными. Акиматом города Павлодар в 2022 году было подано исковое заявление об отмене актов приёмки объектов в эксплуатацию и признать их недействительными», - добавил Н. Каирленов.

Землю, по его словам, выдавал акимат города Павлодара через аукцион. Одним словом, после того, как в 2020 году прокуратура вынесла представление признать аренды земли незаконной, суд и вынес решение, а на его основании были отменены договоры аренды земли. Суд удовлетворил лишь частично поданный иск, подчеркнул руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Павлодар, и признал договоры аренды недействительными. О сносе объектов в решении суда не сказано.

«Местным исполнительным органом в лице акимата города Павлодар было подано исковое заявление в 2022 году об отмене акта ввода, так как земельные участки уже возвращены в государственную собственность, и мы подали исковое заявление об отмене акта ввода объекта в эксплуатацию», - сказал собеседник.

Также он добавил, что водоснабжающему предприятию участки нужны для складирования своего инвентаря. Здания построены для технологического процесса подачи питьевой воды.

«ТОО «Павлодар-Водоканал» обратилось с письменным заявлением в адрес акимата города Павлодар о сохранении данных сооружений и выделении земельных участков под зданием, так как данные здания якобы необходимы для технологического процесса подачи питьевой воды. Данные здания были возведены в 2019 году и введены в эксплуатацию. Но южный водозабор существовал ранее, до возведения данных сооружений, и данные сооружения никак не повлияют на подачу питьевой воды», - заявил Н. Каирленов. - Город не рискует остаться без хозяйственно-питьевой воды, так как ранее без этих сооружений подача хозпитьевой воды происходила бесперебойно.