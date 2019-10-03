Об удивительной археологической находке в СКО рассказал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал об удивительной археологической находке в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если помните, Глава государства поручил отметить 750-летие Золотой Орды. Так вот, буквально вчера мы услышали потрясающую новость: в СКО наши археологи обнаружили объекты Золотой Орды. Предположительно, это мавзолей. И есть основания полагать, что на этом месте было городище. Потому что обнаружены остатки арычной системы, сосуды, и ирригационные элементы», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

«Думаю, эта удивительная находка пришлась как нельзя кстати к празднованию юбилея Золотой Орды. Мы решили заняться этим вопросом – и вдруг все эти артефакты начали обнаруживаться», - добавил министр.

Напомним, Международная Тюркская академия отметила в ЮНЕСКО 750-летие Золотой Орды.

Насколько важно празднование 750-летия Золотой Орды, и что это даст нашему государству, рассказал доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Айболат Кушкумбаев.